Bakan Soylu: Bizi ayakta tutan 50 gramlık oy pusulasıdır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran’daki seçimlerin önemine dikkat çekerek, "Bizi ayakta tutan 50 gramlık oy pusulasıdır” dedi. Bazı seçimlerinde hükümetin ve belediye başkanlarının ‘uyarılabileceğini’ söyleyen Soylu, “Bu seçim uyarı seçimi değildir” ikazında bulundu.

Partisinin Gaziosmanpaşa İl Başkanlığı’nı ziyaret eden Soylu, şöyle konuştu:

“Bizi ayakta tutan 50 gramlık oy pusulasıdır. Milletimizin arkamızdaki desteğidir. 50 gramlık oy pusulası Amerikanın cephe almasına rağmen cumhurbaşkanımızın Kudüs'te ortaya koyduğu tavır da onlarca ülkenin etrafımızda toplanmasına sebebiyet vermiştir. 50 gramlık oy pusulası imkansızlıkları imkana döndürmüştür" dedi.Bakan Soylu, "Bazı seçimler vardır. Hükümet uyarılabilir. Belediye başkanı uyarılabilir. Oy düşürülebilir; kendilerine çeki düzen versinler diye. Bu seçim uyarı seçimi değildir. Bu seçim önümüzdeki beş yılın Türkiye'de nasıl adım atılacağı ve gücünün sandıktan alınacağı bir seçim. Biz bu seçimleri kazanmakla kalmayıp güçlü çıkmak zorundayız"