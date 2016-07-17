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15 Temmuz Darbe Girişimi

Bakan Soylu bir kez daha ABD'yi işaret etti: Kerry 'barış' diledi, darbecilerin ismi de 'Yurtta Barış Konseyi' idi

"Darbe olsaydı ilişkilerimiz ne olacaktı"

17 Temmuz 2016 21:58

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, darbe girişiminin arkasında ABD'nin olduğu yolundaki açıklamalarına tepki gösteren ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'e Twitter'dan cevap verdi. 

Bakan Soylu, Kerry'nin "Bu tür açıklama ve imalar Türk-ABD ilişkilerini zedeler" sözlerine ilişkin olarak, "İlgililerine ricam 'Darbe olsaydı ilişkilerimiz ne olacaktı' diye soruversinler" karşılığını verdi. Soylu, "Kerry, darbe teşebbüsünün ilk saatlerinde 'Umarım barış bir an önce sağlanır' dedi. Darbecilerin ismi 'Yurtta Sulh Konseyi idi' ilgililerine" diye yazdı.

Soylu, cumartesi günü "Darbe girişiminin arkasında ABD var" iddiasında bulunmuştu. Soylu, "Darbenin arkasında Amerika Birleşik Devletleri var. Oradan yayınlanan birkaç dergi, bir kaç aydır faaliyette bulunuyordu. Biz ABD'ye aylardır Fethullah Gülen konusunda bir mesaj veriyoruz. ABD bize Fethullah Gülen'i vermek zorundadır" ifadelerini kullanmıştı.

Bakan Soylu'nun Kerry'ye cevap verdiği tweetleri şöyle:

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