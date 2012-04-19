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Bakan Şimşek'in uçağı düşme tehlikesi atlattı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de içinde bulunduğu THY uçağında büyük tehlike yaşandı

19 Nisan 2012 13:39

İstanbul’dan Washington’a gitmek için havalanan Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de içinde bulunduğu THY uçağının kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçak, Atatürk Havalimanı’na geri döndü.
 
Atatürk Havalimanı'ndan dün Washington'a hareket eden yolcu uçağının havalandıktan bir süre sonra kokpit camı çatladı. Bunun üzerine uçak, Atatürk Havalimanı'na geri döndü.

Bakan Şimşek'in de aralarında bulunduğu yolcular, daha sonra başka bir uçakla yaklaşık 3 saatlik gecikmeyle hareket ederek Washington'a ulaştı.

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