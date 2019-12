-Bakan Şimşek Twitter'dan Van depremini değerlendirdi ANKARA (A.A) - 23.11.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaraların sarılacağını ve Van'ı yeniden ayağa kaldıracaklarını bildirdi. Bakan Şimşek, twitter'daki hesabında dün Van'da olduğunu hatırlatarak, gözlemlerini takipçileriyle paylaştı. Deprem bölgesinde yürütülen çalışmalarla ilgili, Van merkez ve köylerinde 71 bin çadır, 96 bin battaniye, 59 bin gıda paketi, 8 bin elektrikli ısıtıcı, 1.700 katalitik soba ve 500 kamyon muhtelif malzeme dağıtıldığını duyurdu. ''Ayağımızın tozuyla gittiğimiz kriz merkezinde Van Valisinden bilgi alırken sallanmaya başladık ve deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleştik'' diyen Şimşek, depremle birlikte yaşamak zorunda olduğumuz için, Van depreminin bu konudaki duyarlılığı daha da artırdığını dile getirdi. Depremden bu yana Van'da hızlı ve çok iyi yönetilen, 24 saat kesintisiz bir kriz yönetiminin var olmasının kendini çok mutlu ettiğini belirten Bakan Mehmet Şimşek, arama-kurtarma çalışmalarından sonra bölgede 450 mimar ve mühendisin kesin hasar tespit çalışmalarını aralıksız olarak yürüttüğünü bildirdi. Mehmet Şimşek, şunları kaydetti: ''Sizleri rakamlara boğmak istemem ancak herkesin bilmesi gereken çalışmaları da sizlerle paylaşmak istiyorum. 71 bin çadır, 96 bin battaniye, 59 bin gıda paketi, 8 bin elektrikli ısıtıcı, bin 700 katalitik soba ve 500 kamyon muhtelif malzeme dağıtıldı. Bu rakamlar Van merkez ve köylerini kapsıyor. Erciş'e de benzer miktarlarda dağıtım desteği sağlandı. Erciş'e 5 adet, 2'sinin yapımı devam eden 9 adet de Van'a olmak üzere, toplam 14 adet çadırkent hizmet vermeye devam ediyor. Şu anda sosyal donatılarla her türlü günlük yaşam ihtiyacının karşılandığı çadırkentlerde 17 bin kişi yaşıyor. 19 bin 773 konteynır siparişi verilmiş olup bunların toplam maliyeti yaklaşık 220 milyon liradır. Bugün 50 milyon TL'lik kaynağı aktardık. Koyteynır deyip geçmeyin; 2'er odası, mutfağı, banyosu, elektriği ve suyu olan olan afet bölgesi şartlarında son derece makul yaşam alanları. 5 bin 273 konteynırın teslimi bu ay yapılacak olup, 14 bin 500 tanesinin ise aralık ayında teslimini öngörüyoruz. Çadırkentlerde kalan vatandaşlarımıza yemek, sosyal mekanlar, okul öncesi eğitim, sağlık, din ve psikolojik destek hizmeti verilmektedir. Mobil sağlık hizmeti verilmektedir. Üniversite hastanesinin tefrişi vb konularda çalışmalarımızı yürütüyoruz.'' Hayvan sağlığını da unutmadıklarını, 3 bin 200 adet hayvan çadırı kurulacağını ve Et Balık Kurumu'nun köylülerin ürettiği eti yerelde satın aldığını belirten Şimşek, telef olan hayvanların yerine yenisinin verileceğini, köylülerin hayvanlarıyla ilgili her türlü mağduriyetin giderileceğini kaydetti.