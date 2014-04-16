Bakan Şimşek: Gerekirse Twitter'a reklam verene yüzde 36 KDV uygularız

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Twitter’ın Türkiye’de ofis açması ve Türk vergi sistemine dahil olması konusunda ısrarcı. Şimşek, "Bu şirketler iyi niyete sahiplerse Türkiye’deki süreklilik sağlayan faaliyetlerinden dolayı temsilcilik açmalılar. Eğer açmıyorlarsa kanun çerçevesinde bu sosyal medya şirketlerine ilan verenlerin KDV’sini yüzde 18 yerine yüzde 36 olarak uygularız. Bu yapılabilir bir şey” diye konuştu.

Temsilcilik açan da oldu

Bakan Şimşek’in dün mart ayı bütçe sonuçlarına ilişkin düzenlediği toplantıda gündem Twitter’da yoğunlaştı. Şimşek Türkiye’de gelir elde ettiği halde Türkiye’de temsilcilik açıp vergi vermiyorsa, vergi kaçırıyorsa, haksız rekabete yol açıyorsa bunlara müdahale edileceğini belirterek örnek olarak ilan verenin KDV’sinin arttırılabileceğini belirtti. Şimşek Google’ın gelip temsilcilik kurduğunu ve bu şekilde temsilcilik kuranlara ise KDV’nin yine yüzde 18 uygulanacağını söyledi. Şimşek tüm sosyal medya şirketlerini töhmet altında bırakmak istemediğini, işini doğruca yapan şirketlerin de bulunduğunu da belirterek bugüne kadar yaptıkları incelemelerin, yazdıkları cezaların ve devam eden mahkeme süreçlerinin olduğunu dile getirerek, bu süreçler sonunda Türkiye'ye gelip daimi temsilcilik açanların da bulunduğunu bildirdi.

Neden ofis açması isteniyor?

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Twitter’ın Türkiye’de şube açmasının şart olduğunu söylemesinin püf noktası anlaşıldı. Radikal'den Neşe Karanfil'in haberine göre, Türkiye’nin ABD’yle çifte vergilendirme anlaşmasına göre Twitter Türkiye’de temsilcilik veya bir işyeri açtığı anda Türkiye’nin vergi alma imkanı doğacak. Twitter elde ettiği gelir ve kurumlar vergisini Türkiye’de ödeyecek, daha sonra da ABD’de indirim konusu yapabilecek.

Türkiye ile ABD’nin 1998 yılında yürürlüğe giren çifte vergilendirme anlaşmasının 5’nci maddesinde öncelikle ‘işyeri’ tanımı yapılıyor. Bu maddeye göre, işyeri terimi, “bir teşebbüsün işinin tamamen veya kısmen yürütüldüğü işe ilişkin sabit bir yer anlamına gelir” şeklinde tanımlanıyor. İşyeri terimi kapsamına, yönetim yeri, şube, büro, fabrika, atelye giriyor. Daha sonra anlaşmanın “Ticari kazançlar” başlıklı 7’nci maddesinin 1’inci fıkrası devreye giriyor. 1’inci fıkrada, “Bir Akit Devlet teşebbüsüne ait kazanç, sözkonusu teşebbüs diğer Akit Devlette yer alan bir işyeri vasıtasıyla ticari faaliyette bulunmadıkça, sadece ilk bahsedilen Devlette vergilendirilecektir. Eğer teşebbüs yukarıda bahsedilen şekilde ticari faaliyette bulunursa, teşebbüsün kazançları bu diğer Devlette, işyerine atfedilebilen miktarla sınırlı olmak üzere, vergilendirilebilir” deniliyor. Bu maddeyle Türkiye’nin Twitter’ın faaliyetlerinden gelir ve kurumlar vergisi almasının yolu açılıyor. Daha sonra da 23’ncü maddeye göre mahsup yapılabiliyor. Yani Twitter ofis açarsa yıllık olarak elde edeceği kazançların vergisini Türkiye’de ödeyecek. Daha sonra ABD’de ödeyeceği vergi üzerinden indirim konusu yapabilecek.

Twitter Türkiye’ye ofis açmaya karşı değil

Twitter’ın Başkan Yardımcısı Colin Crowell, Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Direktörü Sinead McSweeney ve hukuktan sorumlu direktörü Anthony Nieto’dan oluşan Twitter heyeti önceki gün Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, BTK ve TİB gibi kurumların yetkilileriyle gün boyu süren toplantılar yaptı. Dün de Barolar Birliği ve Cumhurbaşkanı Gül ile görüşüldü. Reuters’a bilgi veren Başbakanlık’tan bir yetkili, dünkü görüşmelerle birlikte sorunun temeli olarak gördükleri “muhataplık” sorununun aşıldığını belirtti. Bu arada Ulaştırma Bakanı bugün görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek. Twitter yetkilileri toplantıya gelmeden önce mahkeme kararı bulunmayan 200 bireysel başvuruya yönelik talepleri karşıladığını, üç mahkeme kararını uyguladığını ve kalan birkaç kararı en geç bir hafta içinde uygulayacağını kaydeden yetkili, şöyle konuştu: “Bazı hesaplar da kapatılacak. Twitter hemen bir şirket kurmayacak ancak İstanbul ’da avukatları aracılığıyla gerekli iletişimi sağlayacak.” Yetkili, “Twitter Türkiye’de ofis açmaya kategorik olarak karşı değil, bunu net şekilde ifade etti. Şimdi bir çalışma yapılacak ve şirket kurana kadar Twitter’ın vergi ödeyip ödemeyeceği tespit edilecek. Eğer vergi ödemesi gerekirse Twitter ödeyeceğini bildirdi” dedi.

Gündemimizde zam yok

Bakan Şimşek, IMF’nin büyümeye ilişkin revizyon tahminleri ile ilgili, “Biraz aceleci davrandıkları kanısındayım” yorumunda bulundu. Bütçeyi yaparken, vergi gelirlerinin yüzde 6.8 artacağını öngördüklerini belirten Şimşek, “Halbuki milli gelirdeki nominal artış yüzde 10’un üzerinde. Orada ne olur, ne olmaz diye çok önemli bir manevra alanı bırakmıştık. Dolayısıyla, eğer olur da büyüme hedefimizi tutturamazsak dahi, vergi gelir hedeflerini tuttururuz diye düşünüyorum. O nedenle şu anda hiçbir şekilde gündemimizde zam yok. Ekonomi canlı bir organizmadır, gerektiğinde tedbir alırız. Şu an itibariyle ekonominin gidişatına ilişkin bir önemli kaygımız söz konusu değil. Zaten nispeten muhafazakar bir takım varsayımlarla bütçemizi yapmıştık” diye konuştu. Şimşek, ayrıca Türkiye’de yürütülen büyük projelerde herhangi bir tehlikede olmadığını vurguladı.

Martta yatırımlar yüzde 103.5 arttı

Bütçe sonuçlarına göre 30 Mart yerel seçimleri öncesinde yatırımlar yüzde 103.5 arttı. Geçen yıl martta yatırımlara 1 milyar 383 milyon lira ödenek ayrılmışken, bu yıl martta 2 milyar 814 milyon liralık harcama yapıldı. Ocak-mart döneminde yatırımlara aktarılan kaynak geçen yıla göre yüzde 37.8 artarak 5 milyar 667 milyon liraya ulaştı. Mart ayında vergi dışı gelirlerdeki artış da dikkat çekti. Geçen yıl 2 milyar 362 milyon lira olan vergi dışı gelirler bu yıl yüzde 229 artışla 7 milyar 775 milyon lira oldu. Artışta 6360 sayılı yasa dolayısıyla kapatılan il özel idarelerinden 3.1 milyar liranın aktarılmasının etkili olduğu belirtiliyor.