-BAKAN ŞİMŞEK: SEÇİMLERE RAHAT GİRİYORUZ KAYSERİ (A.A) - 05.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''Seçimlere giderken biz rahatız. Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa bir hükümet, ekonomide aşırı ısınma olmasın diye seçimlere birkaç ay kala Merkez Bankası vasıtasıyla ekonomiyi yavaşlatmaya çalışıyor'' dedi. Şimşek, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici'yi ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye ekonomisinin temelinin sağlam olduğunu, küresel krizin bir nebze olsun etkilediğini ancak, kalıcı tahribat oluşturmadığını söyledi. AK Parti hükümeti döneminde ekonomisi sağlam olan Türkiye'nin, son 60 yılın en büyük küresel krizinde büyük bir dayanıklılık gösterdiğini, krizin etkisinde büyümeyi bile başardığını vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu: ''Batı Avrupa ile aramızı hızlı bir şekilde kapatıyoruz. Enflasyonu görüyorsunuz. 1968'den bu yana en düşük düzeyde. Yüzde 4'lü rakamları gördü. AK Parti hükümetleri enflasyonu tek haneli rakamlara indirdi ve burada tutma başarısı gösterdi. Biz şimdi tek hanede tutmakla yetinmiyoruz, düşük tek haneli rakamlar konusunda bir çaba içerisindeyiz. Petrol ve gıda şoku yaşanmazsa, muhtemelen bu başarıyı göstereceğiz. Bunlar geçici şoklar, eninde sonunda bu şokların etkisi geçecek.'' Türkiye'de geçen yıl 1 milyon 300 binden fazla vatandaşa iş kapısı açıldığını belirten Şimşek, ''Bunu yaparken de biz, bazılarının şu anda oturtmaya çalıştığı veya en azından vatandaşı kandırmaya çalıştığı bir modelle değil... Biz istikrarı sağladık, faizler tek hanede. Bütün illerimize teşvik verdik. Vatandaşımız, girişimcimiz önünü görüyor. O nedenle geçen sene Türkiye'de bir yatırım patlaması yaşandı. Artık esnafımız yıllık yüzde 5'le borçlanıyor. Aylık yüzde 5'le borç bulamıyordu. Ziraat Bankası bugün çiftçimize hayvancılık konusunda sıfır faizli 7 yıl kredi veriyor. Sanayicimiz, Türk Lirası cinsinden yüzde 8, 10 ile çok rahat kredi bulabiliyor'' diye konuştu. Geçen yıl Avrupa'nın birçok ülkesinde KDV oranının yüzde 25'e, gelir vergisinin yüzde 50'ye kadar çıktığını anımsatan Şimşek, Türkiye'de maktu vergiler hariç hiçbir yeni vergi getirmediklerini, hiçbir yeni vergide artış yapmadıklarını anlattı. Türkiye'nin son yıllarda kamu yatırımlarını en yüksek düzeye çıkardığına işaret eden Şimşek, ''Avrupa, yatırımları ötelerken, kamudan eleman çıkarırken, maaşları dondururken, maaşları eksiltirken Türkiye, bu dönemde ihtiyacı olan 40 bin öğretmen, 23 bin hemşire ve doktor, 20 bin polis aldı. Yargı için gerekli personeli tahsis ettik. Türkiye öyle güçlü bir konumda ki, tüm bunlar AK Parti hükümetlerinin 2002 yılı sonundan bu tarafa yaptığı doğru politikalar sayesinde olmuştur. Popülist bir söylemin içine biz hiçbir zaman girmedik. Memleketin sıkıntılarını teker teker çözmek için bir irade ortaya koyduk ve hakikaten ortada büyük bir başarı var'' dedi. -''AK PARTİ SEÇİM EKONOMİSİ UYGULAMADI''- AK Parti hükümetlerinin bugüne kadar seçim ekonomisi uygulamadığını, bundan sonra da uygulamayacağını ifade eden Şimşek, şöyle konuştu: ''Seçimlere giderken biz rahatız. Cumhuriyet tarihinde belki de ilk defa bir hükümet, ekonomide aşırı ısınma olmasın diye seçimlere birkaç ay kala Merkez Bankası vasıtasıyla ekonomiyi yavaşlatmaya çalışıyor. Bırakın seçim ekonomisi uygulamayı, bütçe açıklarının patlamasını... Biz ocak ayında bütçede, genel dengede fazla vermiş bir ülkeyiz. Şubat ayında yine ümit ediyorum ki açık, bir önceki seneye göre daha düşük olur. Çünkü biz ülkenin uzun vadeli geleceğiyle ilgileniyoruz. Ekonominin temelleri sağlam. Bazı sıkıntılar var. Onlar büyük oranda dış dünyadan kaynaklanıyor. Onları da aşacak güce sahibiz. Bugün petrol fiyatları 115-120 dolar civarına kadar çıkmış. Bunun tabi ki Türkiye'ye etkisi olacaktır. Bu, cari açığı bir miktar artırıyor, büyümeyi aşağı çeker, enflasyonu yukarı itebilir. Biz ümit ediyoruz ki, bunlar geçici şoklardır. Türkiye'nin temelleri sağlam. Bizim seçim ekonomisine zaten ihtiyacımız yok. Seçim ekonomisi yanlış olur. AK Parti hükümetleri hiçbir zaman seçim ekonomisi uygulamamıştır ve uygulamayacaktır.''