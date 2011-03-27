-BAKAN ŞİMŞEK SABAH SPORU YAPTI GAZİANTEP (A.A) - 27.03.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep'te sabah sporu yaptı. Şimşek, Gaziantep ziyareti kapsamında sabah erken saatlerde Kavaklık Mesire Alanında spor yaptı. Vatandaşlarla jimnastik yapan, kondisyon aletleriyle çalışan ve koşan Şimşek, vatandaşlarla da sohbet etti. Şimşek, spor yaparken yanında bulunan Gaziantep'teki özel bir hastanenin genel müdürüne ''Bu parklar sayesinde çok az kişi senin hastanene gelecek'' dedi. Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Asım Güzelbey, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun yaptıkları parklarla sağlık harcamalarını azalttığını dile getirdi. Emekli olduğunu ifade eden bir kadın, spor yapan Bakan Şimşek'in yanına gelerek emekli maaşlarının düşük olduğunu söyledi. Bakan Şimşek ise şu anda enflasyonun ocak ayı itibariyle yüzde 4,2, en az maaş artışının ise yüzde 8 olduğunu belirtti. En düşük emekli maaşının yüzde 21,7 arttığını bildiren Şimşek, ''Enflasyon yüzde 4. Dolayısıyla imkanlar çerçevesinde elimizden geleni yapıyoruz'' dedi. Şimşek, sporunu koşuyla tamamladı. Şimşek'in sabah sporuna Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da katıldı.