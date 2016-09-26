Bakan Şimşek: Moody's'in notunu yeni reformlarla yükselteceğiz

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Moody's'in Türkiye'nin kredi notunu 'yatırım yapılabilir' seviyesinin altına düşürmesine ilişkin olarak, "Notun tekrar yükseltilmesi için reformlara ve sağlıklı makro politikalara devam edeceğiz..." dedi. Şimşek yapılacak refomlardan bahsederken "Gelir vergisi reformu. Cari açığı azaltacak reformlar; patent yasası, BES’te otomatik katılım. Yatırım iklimini iyileştirmeye devam edeceğiz. Yargı reformunun diğer bileşenleri, bilirkişi reformu gibi. KOBİ’lerin finansmana erişimi için Taşınır rehni reformu. İşgücü piyasası reformu. Şeffaflık. Tasarrufları artırarak, dış tasarruflara bağımlılığı azaltacak adımlar..." ifadelerini kullandı.

Fatih Çekirge'nin Hürriyet'in bugünkü (26 Eylül 2016) nüshasında yayımlanan 'Şimşek: Notu yükseltmek için reformlara devam edeceğiz' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Soruyorum:

“Sayın Bakanım, bu not düşürmenin etkilerini nasıl aşılacak?”

Şimşek oldukça pozitif bir cevap veriyor:

“Notun tekrar yükseltilmesi için reformlara ve sağlıklı makro politikalara devam edeceğiz...”

“Reformları özetler misiniz?”

“Başlıklar halinde sıralarsak...

1) Kamu maliyesi disiplini için gelir vergisi reformu. Harcamaların rasyonelleştirilmesi.

2) Cari açığı azaltacak reformlar...

Patent Yasası. Daha çok tasarruf artışı için BES’te otomatik katılım, 2017’de devreye girecek.

3) Dışarıdan doğrudan yatırım için...

Yatırım iklimini iyileştirmeye devam edeceğiz. Yargı reformunun diğer bileşenleri... Bilirkişi reformu gibi.

4) KOBİ’lerin finansmana erişimi için...

Taşınır rehni reformu.

Daha çok borç yerine sermaye artırımını teşvik edilmesi (ki yapılmıştı).

İşgücü piyasası reformu.

Şeffaflık.

Ve en önemlisi...

Tasarrufları artırarak, dış tasarruflara bağımlılığı azaltacak adımlar...”

Zorlu bir dönem

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek not indiriminden sonra Türkiye’nin alacağı önlemleri böyle özetliyor.

Türkiye daha önce benzeri krizleri aşmıştı.

Bu defa kendi içinden gelen bir ihanetin sarsıntısını yaşıyor.

Elbette bu not indiriminin olumsuz etkileri de olabilir.

Mesela bankaların borçlanma maliyetleri yükselebilir.

Yurtdışı tahvil piyasası daha önce fiyatlanmıştı. Çok büyük etkisi olmayabilir.

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