-BAKAN ŞİMŞEK: KÜRTÇEDE EKSİĞİM VAR ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kürtçem idare eder. Aslında iyiydi fakat liseden bu yana ben hep dışarıda kaldım. Kürtçe'de pratik eksiğim var. Hiç olmazsa bölgeye gidip pratik eksiğimi giderebilirim. Kürtçe seslenebilirim, neden olmasın?" dedi. Şimşek, NTV canlı yayınında yaptığı açıklamada, vergi barışı uygulamasından çok iyi sonuçlar elde edildiğini söyledi. Şimşek, uygulamadan 13,4 milyar liralık gelir elde edileceğini belirtirken, bu tutarın taksitlendirileceğine de işaret etti. Şimşek, cari açıkla ilgili alınan tedbirler konusunda da, "Orta ve uzun vadede yapılacaklar var. Kısa vadede para politikasını sıkı tutuyoruz. Geçen yılın Kasımından itibaren ek tedbirler alındı. Mayıstan itibaren bu tedbirlerin çalışmadığı ortaya çıkarsa çok daha da fazla tedbir alırız. Kasımdan itibaren mesela 15 Nisan itibariyle 41 milyar lira kaynak kullanılamayıp, Merkez Bankasında park edilmiş olacak" şeklinde konuştu. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olduğunu ifade eden Şimşek, petrol fiyatlarının geçen hafta içerisinde 127 doları bulduğunu, iktidara geldikleri dönemde ise 27 dolar düzeyinde olduğunu kaydetti. 2002'de Türkiye'nin bütün enerji faturasının 9-9,5 milyar dolar olduğunu, şimdi 50 milyar dolarlık faturadan bahsedildiğini dile getiren Şimşek, "Türkiye'nin son rakamlara göre, 55 milyar dolar cari açığı var. Enerji açığını çıkarın, 14 milyar dolara iniyor" dedi. Şimşek, Türkiye'nin dünyanın en pahalı petrolünü kullanması konusunda da şu değerlendirmeyi yaptı: "Biz Maliye Bakanı olarak halkımıza dürüst davrandık; 'Akaryakıt ürünleri üzerindeki vergi yükü fazladır' dedik. Ama vergi yükü son 9 yılda artmamıştır, azalmıştır. 2002 yılının Kasım ayında siz şu yan taraftaki benzin istasyonuna gidip 100 liralık akaryakıt isteseydiniz bunun 70 lira 20 kuruşu Maliyenin kasasına giderdi. Dün itibariyle 62 liraya düştü. Seçimden sonra vergi yükü artmayacak. Çünkü vergi yükü sabit. Enflasyon oranında aşağı doğru gidiyor. Ancak petrol fiyatları artmaya başladı. Benzin ve mazot üzerindeki vergileri indirirsek, vatandaşı kandırmış oluruz. İndirdiğimiz kadar parayı başka yerden bulmamız gerekir." -"BEN ORASI İÇİN BİR ROL MODEL OLARAK SUNULUYORUM"- 12 Haziran'da yapılacak seçimlerde Gaziantep yerine Batman'dan aday gösterilen Şimşek, seçim bölgesinin değiştirilmesiyle ilgili olarak da şunları söyledi: "Gaziantep'i özleyeceğim fakat Batman, benim baba ocağım. Benim ailem çiftçilik yapıyordu. Benim için apayrı bir duygu, çok sevindim. Fikir benden çıkmadı. Bundan bir-iki ay önce biz Başbakan'la Batman'a gitmiştik. Başbakan beni tanıtırken, 'Batman'ın öz evladı, Batman Milletvekili Mehmet Şimşek' dedi. Başbakan'a Gaziantep Vekili olduğum hatırlatıldı. Başbakan da 'Biz buraya kaydırabiliriz' dedi. Beni oraya göndermekle çok güçlü bir mesaj veriyor. Ben orası için bir rol model olarak sunuluyorum. Böyle bir geçmişim var. Tarımla uğraşan sıradan bir aileden geliyorum. 9 çocuklu bir ailenin en küçüğüyüm. Kaç doğumlu olduğumu ben de bilmiyorum. Babam almış beni nüfus müdürlüğüne götürmüş. Adı ne demişler. Babam, 'Muhammet Şirin' demiş. Ama es geçilmiş. Babam yaşımı yedi demiş. Doğum tarihi 1967 olarak yazılmış." -"ŞİVAN PERVER'İ RADYODAN DİNLERDİK"- Eğitim süreciyle ilgili de bilgi veren Şimşek, özetle şunları ifade etti: "Siz Türkçe'yi sıfırdan ilkokulda öğrenmeye başlıyorsunuz. Aile çevresinde Kürtçe konuşulmaya devam ediliyor. Türkçe öğrenmeniz lazım ki okulda başarılı olasınız. Bütün Türkiye'de konuşulan dillerin bir seçenek olarak sunulması gerekiyor. Bugün özel kurslar açılabiliyor. Mardin'de Kürtçe yüksek lisans programı var. ABD'de 30 milyona yakın İspanyolca konuşan insan var. Bir resmi dil vardır, o da Türkçedir. Bütün diğer dillere de bir imkan sağlanmalıdır. Biz bunu sağlıyoruz. Sınırlamaları kaldırdık. Bugün 24 saat özel ve devlet kanallarında Kürtçe var. Şivan Perver'i Erivan radyosundan dinlerdik. Şimdi TRT Şeş var, hepimiz kardeşiz." -"KÜRTÇEDE PRATİK EKSİĞİM VAR"- Şimşek, "Kürtçe" bilgisiyle ilgili de, "Kürtçem idare eder. Aslında iyiydi fakat liseden bu yana ben hep dışarıda kaldım. Kürtçe'de pratik eksiğim var. Hiç olmazsa bölgeye gidip pratik eksiğimi giderebilirim. Kürtçe seslenebilirim, neden olmasın? Basit bazı konularda, teknik bilgi gerektirmeyen konularda neden olmasın? Hal hatır sormakta, evleri ziyarette onların hepsini Kürtçe yapmayı ümit ediyorum" diye konuştu.