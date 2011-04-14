-BAKAN ŞİMŞEK ERBİL'DE KÜRTÇE KONUŞTU ERBİL (A.A) - 14.04.2011 - THY'nin İstanbul-Erbil uçak seferleri başladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Irak kuzeyindeki Erbil kentinde düzenlenen törende, ''Kürt ve Türk milleti bin yıldır beraberdir. Bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz'' dedi. THY'nin Irak'ın Erbil'e ilk seferini gerçekleştiren Safranbolu uçağı saat 09.30'da İstanbul'dan hareket etti ve 11.30'da Erbil'e ulaştı. İlk sefere Maliye Bakanı Şimşek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşarı Metin Kilci, THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, iş adamları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. THY uçağının Erbil'e inmesinden sonra apronda bir tören düzenlendi. Maliye Bakanı Şimşek, törende yaptığı konuşmaya Kürtçe başladı, Türkçe devam etti ve yine Kürtçe bitirdi. Erbil'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Şimşek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Irak'a gerçekleştirdiği ziyarete dikkat çekerek, ziyaretin iki ülke için de çok önemli olduğunu ve kardeşliği güçlendirmeyi amaçladığını ifade etti. ''Ben Batmanlıyım, Türkiye'nin ve Batman'ın size selamlarını getirdim'' diyen Şimşek, Türkiye olarak bölgenin istikrarına, refahına, demokratikleşmesine ve gelişmesine çok büyük önem verdiklerini söyledi. İki ülkenin aynı coğrafyanın kültürünü ve inançlarını paylaştığını kaydeden Şimşek, şöyle devam etti: ''Türkiye olarak son yıllarda komşularımızla sıfır problem, güçlü işbirliği, daha çok yatırım ve ticaret çerçevesinde ilişkilerimizi geliştiriyoruz. THY'nin Erbil'e uçuşları da aslında var olan gönül köprülerini fiziki olarak tamamlamaktadır. İnşallah bu, ticaretin, yatırımın ve iki ülke halklarının işbirliğinin gelişmesine büyük katkıda bulunacaktır. Kürt ve Türk milleti, bin yıldır beraberdir, bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz. Dünyanın sonuna kadar bu işbirliği devam edecektir.'' THY Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu da törendeki konuşmasında, şirketin dünyanın gıptayla izlediği başarılı bir grafik çizdiğini dile getirdi. Erbil'in THY'nin 135. yurt dışı uçuş noktası olduğunu belirten Topçu, Star Alliance Grubu olarak Erbil'i, İstanbul üzerinden 1200 noktaya bağladıklarını bildirdi. -KUZEY IRAK BÖLGESEL YÖNETİMİ- Erbil Havaalanı'nda düzenlenen törende, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Ulaştırma ve İletişim Bakanı Enver Jabali Saba da bir konuşma yaptı. Saba, bölgenin THY aracılığıyla Türkiye'ye bağlanmasının kendileri için büyük önem taşıdığını ifade etti. THY'nin uluslararası tarihe ve tecrübeye sahip olduğunu kaydeden Saba, THY'nin başlattığı seferlerin bölgedeki gerçekleştirilecek projelere de kolaylık sağlayacağını söyledi. Erbil Valisi Nevzat Hadi ise İstanbul-Erbil hattının Erbil'in 10. uluslararası hattı olduğunu bildirdi ve THY uçuşlarının Türkiye ile Kuzey Irak bölgesi arasındaki ilişkileri geliştireceğini vurguladı. THY İstanbul'dan Erbil'e salı ve cumartesi günleri uçacak. Erbil-İstanbul seferleri ise Çarşamba ve Pazar günleri yapılacak.