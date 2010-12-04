Bakan Şimşek: Bunlar alçaklık...

T24 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sıcak paraya karşı ilke olarak önlem alınmasından yana olduğunu söylerken bunun mutlaka vergi şeklinde olmayabileceğini belirtti. Bakan Şimşek, Wikileaks iddiaları hakkında ise 'Tamamen yalan ve dedikodu üzerine yapılan bir alçaklık” dedi.





'Tamamen yalan ve dedikodu'



Mehmet Şimşek yayında Wikileaks belgelerinde iddia edildiği gibi Doğan Grubu hisseleriyle ilgili yatırımcılara bir açıklamasının olmadığını yineledi ve “Bunlar alçaklık. Böyle bir söz kullandığımı kanıtlasınlar, siyasette bir gün dahi durmam. Tamamen yalan ve dedikodu üzerine yapılan bir alçaklık” dedi.



Söz konusu belgelerle ilgili şu ana kadar kontrollü bir sızdırmanın söz konusu olduğunu belirten Şimşek, bazı isimler karartılırken, bazı isimlerin, bazı olay ve hususların ön plana çıkartıldığını söyledi. Şimşek, “Diplomasi, bir ülke hakkında tabii ki kendi ülkesine bilgi vermeyi gerektirir. Ama dedikodu üzerine, basında bile çıkmayan çok aşağılayıcı yorumlarla... Ben genel konuşuyorum. Bu sadece Türkiye ile ilgili yapılmamış, başka ülke için de böyle. Alçakça yorumlar ve ifadeler var. Küstahlığın seviyesini göstermesi bakımından da çok önemli” dedi.



ABD Merkez Bankası Fed’in ekonomik toparlanmayı hızlandırmak için attığı likiditeyi artıran adımların Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelere dönük kısa vadeli para girişini hızlandırmasıyla başlayan ‘sıcak para’ tartışmasına Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de katıldı. Şimşek, dünyada düşük faiz ve bol likiditenin olduğu yeni bir döneme girildiğini ve sıcak para girişinin denetlenmesinden yana olduğunu söyledi.



Dün CNBC-e’nin yayınına konuk olan Şimşek, “Ben ilke olarak, bu tür dönemlerde, bu türden portföy akışlarına seyirci kalınmaması gerektiğine inanan bir insanım. Bu illa bir vergi anlamına gelmiyor. Ama başka önlemler alınabileceğine inanıyorum. Vergi dahil başka tedbirler” dedi. Şimşek, bu konuların her zaman değerlendirilebileceğini ancak henüz gündemde olmadığını da sözlerine ekledi.



Şimşek, “Dünyada, faizlerin sıfıra yakın olduğu bir dönemdeyiz. Dünyanın önde gelen ve özellikle ABD Merkez Bankası’nın büyük ölçüde para bastığı dönemdeyiz. Bu paralar, dolarlar, ABD’de durmuyor. Böyle bir ortamdayız” dedi. Türkiye’nin dünyadan ayrışarak çok hızlı büyüdüğünü ve hızlı büyüyen ülkelere para yatırıldığını belirten Şimşek, “Bu işin sadece vergi boyutu yok. Birçok boyutu var” diye konuştu.



İsmi açıklanmayan bir AK Parti yetkilisi ise sıcak paraya ilişkin önlemler konusunda Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada yatırımcıyı tedirgin edecek şok adım atılmayacağını söyledi.





Tobin Vergisi zayıf ihtimal



Hükümetin şu anda üç seçeneği değerlendirdiğini söyleyen yetkili, “Bunlardan ilki Tobin vergisi ancak Tobin vergisi getirilmesine sıcak bakılmıyor. Bir diğeri Merkez Bankası’nın faizleri düşürmesiyle mümkün olabilir. Diğer önlem ise güçlü rezerve sahip olmak” dedi.

Aynı yetkili, üzerinde durulan en güçlü ihtimalin de sonuncu olduğunu belirtti.





Yeni vergi sürprizi yok sigara için kapı açık



Şimşek, 2011’de yeni vergi sürprizi olup olmayacağı sorusuna, “Hiçbir şekilde vergi artışı, yeni vergiler gündemde değil” yanıtını verirken, sigara için kapıyı açık bıraktığını söyledi.



Şimşek, “Sigara üreticileri fiyatlarını aşağı çekmek istediklerini arada sırada ifade ediyorlar. Böyle bir şey yaparlarsa mutlaka cevabını bulurlar. Şu anda gündemde değil” dedi. Sigara üreticilerinden iki türlü vergi aldıklarını anlatan Şimşek, “Fiyatlar aşağı çekilince bizim aldığımız vergilerde azalma söz konusu olur. İkincisi daha ucuza sigara satacakları için daha çok vatandaşımız zehirlenmiş olur. Bu konuda çok hassasız” dedi.







Grup ayırmayacağız



Şimşek, vergi borçlarının yeniden yapılandırılmasından Doğan Grubu’nun yararlanıp, yararlanamayacağı sorusunu yanıtlarken de, yeniden yapılandırmada herkese eşit ve adil davranıldığını söyledi.

Yeniden yapılandırmayı düzenlerken, “şu grup, bu grup” gibi bir ayrıma gitmediklerini anlatan Şimşek, “Herkese imkan açtık. Yeniden yapılandırmadan herkes yararlanacak. Tabii ki, Doğan Grubu da bundan yararlanacak” açıklamasında bulundu.