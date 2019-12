-BAKAN ŞİMŞEK: "NE OLUR ŞU ANAYASAYA SAHİP ÇIKALIM" GAZİANTEP (A.A) - 29.08.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ''12 Eylülde, millet iradesinin bundan sonra daha güçlü yansıması için, vesayet rejiminin ortadan kalkması için ne olur şu anayasaya sahip çıkalım'' dedi. Şimşek, Şahinbey İlçe Belediyesince yaptırılan ''Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, vatandaşlardan referandumda ''evet'' oyu kullanarak anayasa değişikliği çalışmalarına destek vermelerini istedi. Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye'nin birlik-beraberliği ve kardeşliği için her zaman büyük mücadele ortaya koyduğunu vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu: ''Biliyorsunuz kendisi birkaç yılını da hapishanede geçirmiş. Doğrusu ben şimdi düşünüyorum, kendisi aramızda olsaydı, başka bir toplantı vesilesiyle burada olsaydı, muhtemelen sizlerden '12 Eylülde referanduma sahip çıkmanızı isterdi' diye düşünüyorum. Ben bundan eminim, çünkü o Türkiye'nin birliği ve beraberliği için ömrünü mücadeleyle harcadı. Onun fikirlerini, mücadelesini hatırlatmak için adını bulvarlara, parklara vererek yaşatmak gerçekten büyük hizmet. Biz hangi partiden olursa olsun, bu vatana hizmet eden, bu vatanın itibarının yüceltilmesi için mücadele eden herkese sahip çıkarız, kucaklarız, zaten başka türlü de düşünülemez. Allah kendisinden razı olsun.'' Hepimiz böylesine simge isimler etrafında, onların idealleri etrafında birleşelim, ülkemize hizmet edelim. 12 Eylül'e, millet iradesinin bundan sonra daha güçlü yansıması için, vesayet rejiminin ortadan kalkması için ne olur şu anayasaya sahip çıkalım. Daha çok hak ve özgürlük için, daha iyi demokrasi için, milli birlik ve beraberlik için hep birlikte 'evet' diyelim.'' Şimşek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun adını park ve bir bulvara verdikleri için belediye başkanlarına teşekkür etti. -DİĞER KONUŞMACILAR- TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil de konuşmasında, Muhsin Yazıcıoğlu'nun emaneti halka, sahibine güzel bir şekilde teslim ettiğini ifade etti. Muhsin Yazıcıoğlu'nun sağlığında olduğu gibi vefatında da hizmet etmeye devam ettiğini kaydeden Pakdil, şöyle devam etti: ''Kendisine rahmet diliyorum. Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafında kendisini yad edenlere ve ananlara, gelecek nesillere örnek gösteren bütün insanlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Burada çok yakın dostları var, çalışma arkadaşları var. Rahmetli Necip Fazıl'ın dediği gibi bir dava adamı olarak hiç önüne, arkasına, sağına, soluna bakmadan ileri atılıp 'benim davam var' diye, peşinden kimin geldiğini, kimin gelmediğini hesap etmeden doğru yolda yürüyen bir adamdı. Hayatında milletine hizmet eden insanlar vardır, öldükten sonra da hizmet eden insanlar vardır. Rahmetli Başkan hayatında da bütün insanlara hizmet etti, vefatıyla da hizmet ediyor, bu kadar insanı bir araya toplamak, o kadar insanın gönlünde yer etmek mümkün değildir.'' Pakdil, Muhsin Yazıcıoğlu'nun her şeyini milletle paylaştığını, hayatını da milleti için harcadığını söyledi. Pakdil'in, konuşmasının sonuna doğru duygulandığı gözlendi. BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu da konuşmasında, Muhsin Yazıcıoğlu'nun adının parka verilmesi dolayısıyla Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti. Topçu, ''Muhsin Yazıcıoğlu devlet ve millet için ömrünü vermiş, hormonsuz, katkısız bir Anadolu çocuğuydu. Muhsin Yazıcıoğlu kavruk yüzlü bir Anadolu çocuğuydu. Ömrünün 40 yılını bu millet için harcadı. Allah bu milletten razı olsun, onu bağrına bastı'' diye konuştu. Topçu, Tahmazoğlu'na bir teşekkür şildi verdi. Tahmazoğlu ise Muhsin Yazıcıoğlu Parkı'na ilişkin bilgiler verdi, parka bu adı vatandaşlarla yaptıkları anketin sonucuna dayanarak verdiklerini anlattı. Törende, konuşmaların ardından kurdele kesilerek park hizmete açıldı, Şimşek ve beraberindekiler parkı gezdi. Törene Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Mehmet Sarı, Halil Mazıcıoğlu, Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Ahmet Uzer ve diğer davetliler katıldı.