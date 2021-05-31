Bakan Selçuk, Türkiye'deki yabancı uyruklu öğrenci sayısını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’i Türkiye'de eğitim çağında olan yabancı uyrukluların sayısını sorduğu önergeye cevap verdi. Bakan Selçuk'un açıkladığı veriye göre, Türkiye'de eğitim çağında olan yabancı uyrukluların sayısının 1 milyon 197 bin 124 .

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye'deki yabancı uyruklular ile bunların eğitim çağına erişen çocuklarıyla ilgili istatistiki verilerin açıklanması istemiyle, Milli Eğitim Bakanlığına yazılı soru önergesi verdi.

Önerge sahibi Gürer, 2011 yılından bu yana ülkemize sığınan Suriyelilerin eğitim çağına gelen ve bugün 10 yaşına basan çocukların sayısının 1 milyon civarında olduğunu belirterek, “Son 10 yıl içinde ülkemizde doğan sığınmacıların sayısı bazı ülkelerin nüfusundan fazla” saptamasında bulundu.

Gürer, önergesinde şu sorularına yanıt istedi:

-Ülkemizde kaç yabancı okul vardır? Bu okullarda kaç öğrenci eğitim almaktadır? Son 10 yılda kapanan ya da açılan yabancı okul sayısı kaçtır? Kaç ilde yabancı okul vardır?

-Ülkemizde kaç azınlık okulu vardır? Rum, Ermeni, Musevi olan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin devam ettiği okul sayısı ve öğrenci dağılımı nedir?

-Ülkemizde Suriyeli öğrenciler için açılan okul sayısı kaçtır? Kaç Suriyeli öğrenci eğitim almaktadır? Ülkemizde kaç mülteci çocuk okul eğitimi almaktadır? Okula erişemeyen kaç mülteci ve Suriyeli çocuk saptanmıştır?”

Kayıt süreci devam ediyor

CHP Milletvekili Gürer’in önergesine yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, önergeye konu olan soruların önemli bir bölümünü yanıtsız bıraktı, bir bölümü için de bakanlığın resmi internet sitesini adres gösterdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Kasım 2020 verilerine göre; eğitim çağındaki geçici koruma altında bulunan yabancı uyruklu sayısının 1 milyon 197 bin 124 olduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk, bunlardan 774 bin 257’sinin eğitim öğretime dahil edildiğini, öğrencilerin okullara kayıt sürecinin devam ettiğini vurguladı.