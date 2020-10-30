T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

30 Ekim 2020 13:10

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, temennilerinin okulları açık tutmak olduğunu söyleyerek, "Dinamik sürece bağlı olarak yeni kararlar, yeni yaklaşımlar, yeni tedbirler almakla ilgili elbette hazırız" dedi.  

ETİKETLER

ziya selçukyüz yüze eğitim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24