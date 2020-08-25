Bakan Selçuk: Giresun'daki vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon lira kaynak aktaracağız

Aile ve Sosyal Politikala Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Giresun'daki sel felaketinden etkilenen vatandaşlar için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına 2,5 milyon TL kaynak aktarılacağını açıkladı.

Giresun'da etkili olan sağanak nedeniyle 7 ilçede sel ve heyelan meydana geldi. Tirebolu-Doğankent yolunda, menfezin çöktüğü bölgede yapılan arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Son tabloya göre yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi. Ekipler, sel felaketinde kayıp kişileri arama çalışmalarını ise sürdürüyor.

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