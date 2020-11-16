Bakan Selçuk: Geri ödeme listesindeki ilaç sayısı 8 bin 880’e yükseldi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından bedeli ödenen ilaç sayısının 8.880’e yükseldiğini bildirdi. Bakan Selçuk, sadece son iki yılda geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının 1.166 olduğunu belirtti.

Selçuk, “İlaç sayımızı önemli derecede artırdık. Şu anda 8.506 ilacımız yurtiçi, 374 ilacımız yurtdışı geri ödeme listesinde bulunuyor. Ayrıca 737’si yurtiçi, 75’i de yurtdışı olmak üzere 812 kanser ilacımız da geri ödeme listemizde yer alıyor. Geri ödemeye aldığımız ilaçların sayesinde 2002 yılında kişi başı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru sayısı 3,1 iken, bu rakam genel sağlık sigortası ile 9,9’a yükseldi” dedi.

Bakan Selçuk, son iki yılda 33 yeni SUT kodu eklediklerini kaydetti.