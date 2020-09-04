Bakan Selçuk: Eylül ayı yaşlı ve engelli aylıkları ödemeleri bugün başladı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlı ve engelli aylıkları ödemelerinin bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlanacağını bildirdi.

Evde bakım hizmeti ödemelerinden de 534 bin engelli vatandaşın yararlanacağını belirten Selçuk, bu kapsamda toplam 825 milyon TL ödeme yapılacağını kaydetti.

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 4-9 Eylül 2020 tarihleri arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül 2020 itibariyle gerçekleşmeye başlayacağını duyurdu.