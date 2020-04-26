Bakan Selçuk: Engelli ve yaşlılar için yeni önlemler devreye alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne bağlı kuruluşların Covid-19’dan korunması için bir dizi yeni önlem aldıklarını söyledi. Selçuk, odaların mümkün olduğunca tek kişilik dizayn ettiklerini ve bunun sağlanamadığı yerlerde yatakların arasında 2 metre mesafe bıraktıklarını açıkladı.

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, kuruluşlara yönelik Koronavirüs Bilgilendirme Rehberi 2’nin tüm illere gönderildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, “Huzurevlerinde kalan büyüklerimizin ve personelimizin sağlığını korumak için kuruluşlarımızda alınması gereken önlemler ve prosedürler hakkında ikinci rehberi hazırladık. Böylece aldığımız tedbirleri bu rehberde topladık” dedi.

Selçuk, bu kuruluşlardaki personelin 14 günlük vardiyayla çalıştığını söyleyerek, “14 günlük vardiya sistemi kapsamında dışarıdan gelen her personele Covid-19 testi yapılması isteniyor. Çalışanlar, ‘Covid-19 riski yoktur’ ibaresinin bulunduğu bir belge ile kuruluşa giriş yapmak ve ‘Tekrar Kullanılamaz’ anlamına gelen ‘NR’ işareti bulunan maskeleri kullanmak zorunda” ifadelerini kullandı.

Selçuk rehberde yer alan önlemleri şöyle sıraladı:

-Özellikle diyabet hastası olan yaşlılar başta olmak üzere, yemek listeleri düzenlenirken protein ve C vitamini ağırlıklı hazırlanacak. Kuruluşlara açık ekmek yerine kapalı ekmek tedarik edilecek. Kuruluşlara dışardan yemek, meyve siparişi verilemeyecek.

-Mecburi kargolar ise asgariye indirilecek ve güvenlikte dezenfekte edilerek kuruluşa alınacak.

-Kuruluşlarda kalan yaşlı ve engellilerin, aileleriyle sık sık görüntülü cep telefonundan görüştürülecek.

-Yaşlı ve engellilerin, korunmaları için Sosyal İzolasyon Odaları oluşturuldu. Yaşlı kabulü yapılmayan ve yeni açılması planlanan kuruluşlar da birer Sosyal İzolasyon Kuruluşu olarak dizayn edildi ve gerektiğinde devreye alınması kararlaştırıldı.

-Herhangi bir nedenle hastaneye yatan yaşlı/engelli, taburcu edilmesinden sonra 14 gün boyunca karantinaya alınacak.

-Kuruluşlardaki yaşlı veya engelliler, mümkün olduğu ölçüde tek kişilik odalara geçirildi.

-Mümkün olmaması durumunda, kuruluşlardaki odalar yatak başı mesafesi 2 metre olacak şekilde yeniden düzenlendi.

-Takip çizelgeleri yardımıyla belirtilen saatlerde yaşlıların ateş, nabız, öksürük şikayeti ve solunum sayısı takipleri yapılmaya devam ediliyor.

-Takibi yapılan, engelli ve yaşlılarda da Covid-19 semptomlarının tespit edilmesi halinde, diğer sakinlerden izole ediliyor. Muhtemel bir vaka sonrasında ise kuruluş tam karantinaya alınıyor.