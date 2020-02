Bakan Selçuk: Çocuk üzerinden pazarlama, riskler taşıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuğa yaklaşımın, son dönemlerde endüstrinin ihtiyaçlarıyla çok fazla ilişkilendiriliyor olmasının endişe verici olduğunu belirterek, \"Çünkü çocuk üzerinden birçok şeyin pazarlanması ve sektörlerin oluşması, aslında çocuğun kendi hayatiyetini ve saflığını koruması bakımından da bazı riskler taşıyor\" dedi.

Antalya\'da, \'62\'nci Türkiye Milli Pediatri Kongresi\' gerçekleştirildi. Serik ilçesi Belek bölgesindeki Regnum Carya Otel\'de düzenlenen kongreye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu, Türkiye Milli Pediatri Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ve pediatri uzmanları katıldı. Kongrede konuşan Ziya Selçuk, çocuk kavramının, Milli Eğitim Bakanlığı\'nın merkezinde olduğunu söyledi. Çocukla ilgili her türlü konuda çalışma yapmanın, günlük işleri arasında olduğunu kaydeden Bakan Selçuk, çocuk kavramının tarihsel olarak ilginç değişim ve dönüşüme uğradığını söyledi.

\'ÇOCUĞUN ÇOK YÖNLÜ GELİŞİMİNİ ÖNEMSİYORUZ\'

\'Çocuk bozulduğunda dünya bozulur\' diyen Bakan Selçuk, \"Çocuğun ne olduğu, ne olacağı eğitim açısından çok önemli; çünkü eğitim çocuğun bütünsel gelişimi üzerinde ziyadesiyle duruyor. Çocuğun fiziksel, sosyal, duygusal, zihinsel her türlü gelişimi; bütünsel gelişimi açısından son derece kritik. Biz meseleyi sadece öğretimsel bir konu olarak değerlendirmiyoruz. Çocuğun çok yönlü gelişimi ve tüm açılardan gelişimini önemsiyoruz\" diye konuştu.

\'ÇOCUK, İNSANIN VİCDANIDIR\'

Bugün çocuğa yaklaşımın endişe uyandırdığını dile getiren Bakan Selçuk, \"Çocuğa yaklaşımın son dönemlerde endüstrinin ihtiyaçlarıyla çok fazla ilişkilendiriliyor olması, aslında endişe de uyandırmıyor değil. Çünkü çocuk üzerinden birçok şeyin pazarlanması ve sektörlerin oluşması, aslında çocuğun kendi hayatiyetini ve saflığını koruması bakımından da bazı riskler taşıyor. Çocuk aslında insanlığın öz yurdudur, insanın vicdanıdır. Çocukla ilgili herhangi bir işlem yapan veya destek yapan herhangi birisinin büyük bir vebal altında olduğu çok açıktır. Çocuğa dokunmak çocukla ilgili bir karar vermek, başlı başına bir vebaldir. Bu vebalin sorumluluğu altında da çocuğun eğitimiyle sağlığıyla ve her türlü gelişimiyle ilgilenen uzmanların daha dikkatli olmasında tabi ki yarar var\" dedi.

\'TÜRKİYE\'DEKİ SURİYELİ ÖĞRENCİ SAYISI 600 BİN\'

Eğitimin, çocuğa hakkını vermek ve hukukunu korumak anlamı taşıdığını anlatan Bakan Selçuk, çocukla ilgili alınan her kararda onun yararının gözetilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye\'deki Suriyeli ailelerin öğrenci çocuklarını da geleceğe hazırlamak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Selçuk, \"Yüz binlerce çocuğumuzun okullaşması için tedbirler alıyoruz. 600 bin Suriyeli çocuğumuz var okullarda. Finlandiya\'nın tüm öğrenci sayısı 600 bin değil. Biz onlara misafirimiz diyoruz. Bu çocukların Türkiye ve insanlık için daha yararlı olmalarını istiyoruz\" diye konuştu.

HASANOĞLU: SURİYELİ ÇOCUKLARA BAKANLARA EĞİTİM VERİYORUZ

Türkiye Milli Pediatri Derneği İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Enver Hasanoğlu ise dünya çocuklarının sağlığı için 60 yıldır emek harcandığını söyledi. Amerikan Pediatrik Akademi, Finlandiya, Mısır, Rusya, Romanya, Kosova\'daki derneklerle ikili anlaşmalar çerçevesinde toplantılar yaptıklarını kaydeden Hasanoğlu, bunların tamamının çocuklara daha iyi gelecek hazırlamak için olduğunu vurguladı.

Suriye\'deki iç savaşın ardından Türkiye\'ye 4 milyondan fazla mülteci geldiğine, bunların yarısından fazlasının da çocuk olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hasanoğlu, \"Bunlara devletimiz yardım yapmaktadır. Biz de Milli Pediatri Derneği olarak bu çocuklara çocuk sağlığı ve onlara hizmet eden çocuk hekimlerine bu çocukların sorunlarını çözmek ümidiyle eğitim vermekteyiz. Özellikle Şanlıurfa, Adana, Hatay ve Gaziantep\'te görev yapan hekimlere eğitim götürmekteyiz. Ayrıca kamplara gidilerek çocuklara ve annelerine eğitim vermekteyiz\" diye konuştu.

Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu Dış İlişkiler Direktörü ve Türkiye Milli Pediatri Derneği Genel Koordinatörü Kerem Hasanoğlu ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk\'un çocuk sağlığının tartışıldığı kongreye katılımının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Hasanoğlu, \"Sayın Bakan\'ımın kongremize katılımından dolayı büyük memnuniyet duydum. Kendilerine teşekkür ediyorum\" dedi.



