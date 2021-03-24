Bakan Selçuk: Bir metin üzerinde fazlaca tartıştığımız için şiddete sebep olan esas sorunları konuşamaz duruma geliyoruz; alkol, bağımlılık gibi birçok neden var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi için "Bir metin üzerinde fazlaca tartıştığımız için şiddete sebep olan esas kök sorunları konuşamaz hale geliyoruz" dedi. Selçuk, şiddetin alkol, bağımlılık gibi birçok nedeni olduğunu savundu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin "Türkiye'de geldiğimiz noktada hem birincil hem de ikincil mevzuatımızda kadınlarımızı korumak, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için gerekli bütün araçlarımız mevcut. Bu noktada kesinlikle bir geriye gidiş, ödün verme, sapma söz konusu değil" dedi.