Bakan Selçuk: Bir metin üzerinde fazlaca tartıştığımız için şiddete sebep olan esas sorunları konuşamaz duruma geliyoruz; alkol, bağımlılık gibi birçok neden var

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye'nin çekildiği İstanbul Sözleşmesi için "Bir metin üzerinde fazlaca tartıştığımız için şiddete sebep olan esas kök sorunları konuşamaz hale geliyoruz" dedi. Selçuk, şiddetin alkol, bağımlılık gibi birçok nedeni olduğunu savundu.
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin "Türkiye'de geldiğimiz noktada hem birincil hem de ikincil mevzuatımızda kadınlarımızı korumak, kadına yönelik şiddetle mücadele etmek için gerekli bütün araçlarımız mevcut. Bu noktada kesinlikle bir geriye gidiş, ödün verme, sapma söz konusu değil" dedi.
"Bir metin üzerinde fazlaca tartıştığımız için şiddete sebep olan esas kök sorunları konuşamaz, tartışamaz duruma geliyoruz." diyen Selçuk, "Şiddetle mücadele edebilmemiz için şiddet haberlerinin yansıtılması noktasında medyaya birçok görev düşmekte. Şiddetin alkol, bağımlılık gibi birçok nedeni var. Akademisyenlerimize şiddetin gerçek kök nedenlerini araştırmak noktasında büyük görevler düşüyor. Fakat biz bunu sadece bir metin üzerinde tartıştığımız zaman şiddetin gerçek sebeplerini konuşamamış oluyoruz" ifadesini kullandı.
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