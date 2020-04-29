Bakan Selçuk açıkladı: Uzaktan eğitim 31 Mayıs'a kadar uzatıldı

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim yarın sona eriyor. Bugün kameraların karşısına geçen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun görüşleri doğrultusunda uzaktan eğitim süresini 31 Mayıs'a kadar uzattıklarını açıkladı.

Telafi eğitimine ilişkin açıklama

Eğitimin televizyon ve internet platformu EBA üzerinden devam ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, normalleşme süreciyle başlayacağı konuşulan telafi eğitime ilişkin de merak edilen soruları yanıtladı. "Bakanlık olarak bu eğitimlerin sürecini planladık. TV, EBA ve yüz yüze yapılacak telafi eğitimi bir bütündür" diyen Selçuk, bu takvimin sürekli değişen canlı bir şey olduğunu, durum değiştikçe telafi eğitiminin de gereksinimlerini değiştirdiklerini söyledi.

"Televizyondaki ve internet tabanlı olan eğitim bir telafi eğitimidir. Bütün bunların hepsi öğrencilerimizin gelecekteki öğrenmeleri için zemini sağlamlaştırma çabasıdır" diyen Bakan Selçuk, bugün 81 ilin milli eğitim müdürleriyle bir araya geleceklerini duyurdu.

Sınıf geçme nasıl olacak?

Sınıf geçmede birinci dönemde alınan notların geçerli olacağını ifade eden Selçuk, "Ve . İkinci dönemde bir not verilmesi söz konusu değil. Diyelim bir zayıf not olma durumu söz konusu ise herhangi bir şekilde bir üst sınıfa geçecekler" diye konuştu.

Koronavirüs sürecinde tecrübe kazandıklarını ifade eden Bakan Selçuk, meslek liseleri konusunda da ileri zamanlarda güçlendirme çalışmaları yürüteceklerini belirtti.

Öte yandan 11 ve 12. sınıfta öğrenim gören öğrencilerin EBA Akademik Destek Platformu'na yoğun talep ettiğini söyleyen Bakan, "EBA Akademik Destek Platformu'na destek olan 11 ve 12. sınıf öğrenci sayısı 1 milyona yaklaştı" açıklamasında bulundu.