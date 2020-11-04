Bakan Selçuk açıkladı: Özel okullara toplam 891 milyon TL eğitim desteği verilecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM'de Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde yaptığı sunumda Türkiye’deki özel okul sayısının toplam okul sayısına oranı yüzde 20,2’ye ulaştığını açıkladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılında özel okullara toplam 891 milyon TL eğitim desteği verileceği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, özel okulların derslik ve öğretmen ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladığını söyleyerek, “Özel okullar, buradaki kaynağın eğitimde niteliğin artırılması için kullanılmasına imkan vermektedir” dedi. BirGün'den Mustafa Bildircan'ın haberine göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla tüm eğitim kademelerinde toplam 14 bin 617 özel okul bulunduğunu dile getiren Selçuk, özel okullara kayıtlı öğrencilerin toplam öğrenci sayısına oranının ise yüzde 8,8 olduğunu bildirdi.

"En zengin kesim ile en yoksul kesim arasında 32 kat fark var"

Bütçe görüşmelerinde söz alan CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, MEB bütçesinden mal ve hizmet alımı için ayrılan 11, 5 milyar TL’nin beşte biri kadar tutarın yalnızca Cumhurbaşkanlığı için ayrıldığına dikkati çekti. Kağıt üzerinde MEB’in merkezi bütçeden en fazla payı alan bakanlık olduğunu belirten Karabıyık, “Ancak bütçenin yüzde 81’i personel gideri ve SGK primi giderlerine gitmektedir” dedi.

Karabıyık, daha çok kaynak ayrılması gerektiğinin altını çizerek şunları söyledi:

“Yoksul yüzde 20’lik kesimin yaptığı eğitim harcaması 579 milyon iken en zengin yüzde 20’lik kesim 18 milyar 445 milyon lira harcıyor. En zengin kesim ile en yoksul kesim arasında 32 kat fark var. Bu da eğitimdeki eşitsizliğin önemli bir göstergesi.”