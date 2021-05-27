Bakan Selçuk, 813 bin eğitimciye aşılama imkânı sağlandığını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 813 bin 400 öğretmen ve eğitim çalışanına aşılama imkânı sağlandığını duyurdu.

Selçuk, sosyal medya hesabından öğretmen ve eğitim çalışanlarının aşılanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Selçuk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Öğretmenlerimiz ve eğitim çalışanlarımız için öncelikli aşı uygulaması hızla devam ediyor. 40 yaş üstü 57 bin mesai arkadaşımızın daha randevularının açılmasıyla 813.400 öğretmen ve eğitim çalışanımız için aşı olma imkânı sağlanmış oldu. Sağlıkla kavuşmak dileğiyle..."