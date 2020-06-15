Bakan Selçuk: 8 bin 610 ilaç geri ödeme listesinde

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 6 bin 653’ü yerli, bin 957’sinin de ithal olmak üzere toplamda 8 bin 610 ilacın geri ödeme listesinde olduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk, 2019 yılında 435 ve 2020 yılında 201 kalem olmak üzere toplamda 636 ruhsatlı ilacın geri ödeme listesine dahil edildiğini belirtti. Selçuk, bu ilaçların 513 adedinin imal, 123 adedinin ithal olduğunu ifade ederken, 52 ilacın da kanser tedavisinde kullanıldığını belirtti. Bakan Selçuk, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kapsamında ise 2019 yılında 32 ve 2020 yılında 15 olmak üzere toplamda 47 ilacın geri ödeme listesine ilave edildiğini bildirdi. Bakan Selçuk halihazırda SUT Yurtdışı İlaç Fiyat Listesi’nde 374 kalem ilaç olduğunu, bunlardan 74’ünün kanser tanısında kullanıldığını, 50 ilacın da biyoteknolojik olduğunu ifade etti.

Geri ödeme listesinde nadir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların da yer alması dikkat çekti. Selçuk, "En fazla 2 yaşına kadar yaşayabilen kombine immün yetmezlik hastalığının tek tedavi seçeneği geri ödeme listesinde yer alan ilaç. Milyonda bir görülen hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar da devlet tarafından karşılanıyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Selçuk ayrıca, SMA Tip-1 hastalarının kullandığı bir ilacın da Şubat 2019'da, SMA Tip-2 ve SMA Tip-3 hastalarını da kapsayacak şekilde genişletildiğini, söz konusu ilacı geri ödeme kapsamında alan ilk iki ülkeden biri olduklarını ifade etti. Bakan Selçuk, sağlık kurullarınca ilacın kullanılmasının uygun görüldüğü tüm hastalara ulaştırıldığını ve bundan sonra da ihtiyacı olacak tüm hastalara ulaştırılmaya devam edileceğini ifade etti. Vatandaşın sağlığını hiçbir zaman maliyet unsuru olarak görmediklerine dikkat çeken Selçuk, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu tedavi ve ilaca daha kolay ulaşmalarını sağlamak için çalışıyoruz. Özellikle kanser ilaçlarının geri ödeme listesine alınmasında değerlendirme sürecini hızlı bir şekilde tamamlıyoruz. Geri ödeme listesine aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımıza sağlıklı bir yaşam diliyorum" dedi.