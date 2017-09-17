Bakan Sarıeroğlu'ndan taşerona kadro müjdesi

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Eskişehir\'de AK Parti kongresi sırasında \"Taşerona kadro\" diye bağıran kadınlara, \"Ak Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini karşılayabilmek için yaklaşık 1 aydır Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz\" dedi.

Ankara\'da Eskişehir\'e gelen Bakan Jülide Sarıeroğlu, ilk olarak Vali Özdemir Çakacak\'ı makamında ziyaret etti. Bir süre Vali Özdemir Çakacak ile sohbet eden Sarıeroğlu daha sonra Porsuk Spor Salonu\'nda düzenlenen Ak Parti Eskişehir Odunpazarı İlçe Kongeresi\'ne katıldı. Bakan Sarıeroğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan ve eski bakan Nabi Avcı salona girerken kalabalık tarafından coşkuyla karşılandı.

TRİBÜNDEKİ KADINLAR \'TAŞERONA KADRO\' DİYE BAĞIRDI

Bakan Jülide Sarıeroğlu konuşma yaptığı sırada tribünlerde bulunan ve çoğunuluğu kadın olan bir grup \"Taşerona kadro\" diye bağırdı. Bakan Sarıeroğlu bunun üzerine bu konuda çalışma yapıldığını söyleyerek şöyle dedi:

\"Beklenti içinde birçok kesim var taşeronda çalışan arkadaşlarımız bunlardan en önemlisi. AK Parti olarak bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. İnşallah taşerondaki kardeşlerimizin kamudaki istihdamları ile ilgili beklentilerini karşılayabilmek için yaklaşık bir aydır Maliye Bakanımızla çok ciddi bir çalışma içerisindeyiz. Bu çalışmamızı kısa süre içerisinde tamamlayıp kardeşlerimizle paylaşacağız. İnşallah sıkıntılarına, beklentilerine, taleplerine, ihtiyaçlarına yeni yasama döneminde, yeni yıla girmeden cevap vermiş olacağız, bunun da müjdesini vereyim.\"

\'ERDOĞAN\'A DA AYNEN MENDERES\'E YAPILANLAR YAPILMAK İSTENMİŞTİR\'

Bakan olduktan sonra şehir dışında katıldığım ilk kongre Odunpazarı ilçe kongresi olduğunu belirten Bakan Sarıeroğlu, Eskişehir\'e de ilk kez geldğini söyledi. Eskişehir\'in demokrasi adına önemli bir kent olduğunu, Adnan Menderes\'in ilk demokrasi mitingini bu kentte yaptığını ifade eden sarıeroğlu şöyle konuştu:

\"Eskişehir\' deyince merhum Hasan Polatkan aklımıza gelir, içimiz sızlar. \'Eskişehir\' deyince 9\'uncu başbakanımız bu ülkenin kalkınması adına, demokrasi adına ülkemizin onuruyla gururuyla dimdik bir yürüyüş sürdürmesi adına önemli adım atan merhum Adnan Menderes aklımıza gelir. İlk demokrasi mitinginin Adnan Menderes\'in yaptığı mitingin yapıldığı yer Eskişehir\'in Çifteler İlçesi\'dir. Son demokrasi mitingini de Eskişehir\'e yapmıştır. Eskişehir\'den yola çıktıktan sonra darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Ve bugün de idam edilmesinin üzerinden 56 yıl geçmesine rağmen milletimizin gönlünde büyük bir yer edinen rahmetli Adnan Menderes\'in ölüm yıldönümü. Ona yapılanların biz AK Parti olarak bizler defalarca yaşadık. Gerçekten büyük sınavlardan geçtik, büyük badireler atlattık. Merhum Menderes\'i halkına değer verdiği için, halka hizmet etmeyi düstur ettiği için hazmedememişlerdi. Türkiye\'yi büyütüp itibarına itibar kattığı için rahmetli Adnan Menderes\'e tahammül edememişlerdi. Türkiye\'nin gücüne güç kattığı için yaptıklarından rahatsız olmuşlardı. Aynen son dönemlerde son 15 yıla baktığımızda gördüğümüz yaşadığımız şeyler, manşetler geçmişe baktığımızda aynı manşetler. Senaryolar aynı senaryolar, yapılan algı çalışmaları aynı algı çalışmaları. Büyük güçlü Türkiye\'nin yoluna devam etmesinden rahatsızlık duyanların ortaya koymuş oldukları girişimler. Millete hizmet etmeyi yine kendine düstur edinmiş, millete efendi değil hizmetkar olunur diyen, yeni halka hizmet hakka hizmettir diyen. Milletin gücüne inanan, bu bağlamda canını ortaya koyan 15 Temmuz gecesi de onu gördük, adam gibi adam, Cumhurbaşkanımız, liderimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan\'a da aynen Adnan Menderes\'e yapılanlar yapılmak istenmiştir.\"



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