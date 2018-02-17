Bakan Sarıeroğlu: Güçlü bir reform gündemiyle yolumuza devam ediyoruz- Yeniden

Sayın Yazıişleri Müdürleri;

\'Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu\' haberirmizi, ek bilgilerle yeniden düzenleyerek veriyoruz.

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YENİDEN



Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, \"Güçlü bir reform gündemiyle yolumuza devam ediyoruz. 2018\'de işsizlik oranlarımızda büyük düşüşler yaşayacağımıza, kısa zamanda tek haneli rakamlara ineceğimize yürekten inanıyoruz. Kadınlarımızı, gençleri ve engellileri önceliyoruz\' dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, ziyaret ve açılışlarda bulunmak üzere Bitlis\'e geldi. Bitlis Eren Üniversitesi\'nde, Ak Parti Bitlis 5. Kadın Kolları Kongresi\'ne katılan Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye\'nin önemli bir süreçten geçtiğini belirtti. Sarıeroğlu, \"Çok büyük bir aileyiz. Slogan olarak kullanmıyoruz. Teşkilatlarımızdan aldığımız ruhu, bizzat yaşıyoruz. Bu aile ruhumuz daim olsun. Bitlis bizim için çok kıymetli. Bitlis’te daha önce koordinatörlük yaptığım için, Bitlis’in alimlerin ve erenlerin şehri olması bizim için çok önemlidir. Çok tarihi süreçten geçiyoruz. Bölgemizde yaşanan gelişmeleri görüyorsunuz. Yola çıktığımız 2002\'nin 14 Ağustos\'undan bu yana milletimize hizmet aşkımızı, ortaya çıkaracağımız icraatlarımızı ortaya koyduk. Parti kapatma davaları, genel başkanımızla ilgili alınan hukuksuz karar, partimize yönelik yalan algı ve itham çalışmaları ile karşı karşıya kaldık. Ülkemizi daha ileriye götürmek için yaptığımız çalışmalarda önümüze engeller çıkarıldı. Gezi olayları, 17-25 Aralık olayları, 7-8 Ekim olayları ile birbirimize düşürmeye çalıştılar. En son 15 Temmuz gecesi. 29 gün boyunca nöbetler tutuldu. Bayrağımıza, milletimize ve vatanımıza nasıl sahip çıkılacağını tüm dünyaya gösterdik\" diye konuştu.

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Gazi Meclis\'te olduğunu belirten Bakan Jülide Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

\"Büyük, güçlü Türkiye’nin nasıl bir vatan aşkına sahip olduğunu hesap edemediler. En önemlisi de başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile sokağa döküleceğini hesap etmediler. Tüm dünyaya nasıl olacağını gösterdik. TBMM çatısı altında olanlardan biriydim. Başkentimizde, gazi şehrimizde kahramanlık destanı yazdık. Barut kokusu halen burnumuzda. Yaşananlar gözlerimizin önündedir. Allah milletimizden razı olsun. Allah bir daha bizleri böyle ihanetlerle sınamasın. Milletimiz tankların önüne yatmasaydı, F16’ların bombalamasına rağmen sokaklara çıkmasaydı bugün ülkemiz olmayacaktı. Böylesine zorlu bir dönemden sonra yeni bir operasyona başladık. Çok önemli ekonomik zorluklarla karşı karşıyla kaldık. En son dönemlerde yaşananları görüyorsunuz. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için Mehmetçik operasyonlarına devam ediyor. Bugün, İzmir’de eğitim uçağı düştü. 2 kardeşimizi kaybettik. GATA’da yaralılarımız var. Çok büyük badireler atlattık. Bunları da atlatarak yine muzaffer olacağız. Bunun arkasında duruyoruz. İnşallah Rabbimizin yardımıyla bu süreci de atlatacağız.\"

\'BÜYÜMEYE DEVAM\'

Bakan Sarıeroğlu, Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekâtı\'nı da değerlendirirken, \"Bakıyorsunuz; metrelerce tüneller, yerler ve kaleler bunlar planlanmış şeylerdir. Yeni yapılmış şeyler değil. Başımızda Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başarılara imza atacağız. Mücadeleye devam ediyoruz. Bu kadar operasyona maruz kalan ülkemiz, geçen yıl yaşananlara rağmen büyümeye devam ediyor. Eğer kadınlar meslek sahibi olmazlarsa, eğitim konusunda ileride olmazlarsa tek kanatlı kuş uçmaz. Evlatlarımızın gelecekten umutlu olması için çalışıyoruz\" dedi.

REFORM GÜNDEMİ

\"Bizim bakanlığımız, 80 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Bu yüzden sorumluluğumuz biliyoruz\" diyen Bakan Sarıeroğlu, şöyle devam etti:

\"Bakanlığımızın çalışmaları var. Milli Eğitim Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın İcra İflas Kanunu\'yla ilgili düzenlemesi var. Gelir Vergisi Kanunu\'yla ilgili önümüzdeki dönemde Maliye Bakanlığımızın hazırlıkları var. Bu anlamda güçlü bir reform gündemiyle yolumuza devam ediyoruz. Bunların etkisiyle 2018\'de işsizlik oranlarımızda büyük düşüşler yaşayacağımıza, kısa zamanda tek haneli rakamlara ineceğimize yürekten inanıyoruz. Kadınlarımızı, gençleri ve engellileri önceliyoruz. Bakanlık olarak Bitlis\'e özel bir gündem hazırlayacağız. Vatandaşlarımıza güçlü hizmetleri devreye sokacağımız bir süreci başlatmış olacağız.\"

Sarıeroğlu, \"Emekliler, çiftçiler işverenler, işçiler ile ilgili beklentileri tüm konular masamızın üstündedir. 2019 yılı tarihi bir yıl olacak. Yapılacak olan yerel seçimler sadece bir yerel seçim değil. Genel seçimler ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sıradan seçimler değil. Düşmanlarına karşı, dostlarına güven vereceği dönüm noktası olacak\" diye konuştu.

BAKAN SARIEROGLU, SORGUN KIŞLASI\'NI ZİYARET ETTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Julide Sarıeroğlu, geçen hafta Afrin\'deki \'Zeytin Dalı Harekatı\'nda şehit olan 9 askerin görev yaptığı Tatvan ilçesindeki 10\'uncu Komando Tugay Komutanlığı\'na bağlı Sorgun Kışlası\'nı da ziyaret etti.

Şeref defterini imzalayan Bakan Sarıeroğlu, Tugay Komutanı Tuğgeneral Tamer Atay’a başsağlığı dileklerini iletti, bir süre görüştü. Bakan Sarıeroğlu, askerlerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.



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