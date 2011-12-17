'Bakan samimi değildi çaya gitmeyeceğim'

T24 - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, korumaları durdurarak yanına oturttuğu protestocu tepkili. Bakanı samimi bulmadığını söyleyen Yiğit Eryılmaz, çay davetine de icabet etmeyecek.









Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız'ın, korumaların elinden alıp kürsüde yanına oturttuğu protestocu Yiğit Eryılmaz, tavrı samimi bulmadı.



Gazi Üniversitesi Maliye bölümü son sınıf öğrencisi Eryılmaz şöyle konuştu: Protestomu tutuklu bulunan 500 öğrenci, gazeteci ve aydınlara dikkat çekmek için yaptım. Ergenekon, Bayoz davalarından insanlar yıllarca içeride tutuluyor. Ama salondaki izleyicilere demokrasi şovu yapılıyor. Ayağa kalktığım anda, korumalar üzerime çullandı. Kameralar olmasa Bakan beni kurtarıp kürsüye çağırmazdı. Lütuf gibi algılandı. Oysa orası benim okulum ve demokratik hakkımı kullandım.

Korumalar peşin peşin uyardı



Bakan beni çağırdığında korumalar kulağıma eğilip 'Bakanla düzgün konuş, sert konuşma, uzağında dur' diye uyardı. Bakan'ın hoşgörülü tavrı samimi değil. İleride yaşanacak öğrenci protestolarına karşı aynı tavrı sürdüreceğine inanmıyorum. Umut ışığı göremiyorum. Toplantı çıkışında benimle kapıya kadar geldi. Kartını verdi ama almadım. Israrla çay içmeye davet etti. Çok ısrar edince nezaketen gelirim dedim. Ama gitmeyi düşünmüyorum.





