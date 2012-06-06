Bakan Ergin'in peşine takılan araç kaza yaptı!

Adana'da Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in konvoyuna karışan şüpheli bir araç takla attı. Araçtaki 2 şüpheli kayıplara karıştı.

Yeni Adliye Sarayı'nın açılışı için Adana 'nın Ceyhan İlçesi'ne giden Adalet Bakanı Sadullah Ergin 'in ortayolda ilerleyen konvoyuna giren bir otomobil Bakan'ın makam aracını tehlikeye düşürdü. Polisin 'dur' uyarısına uymayıp kaçan ve içinde 2 kişinin bulunduğu otomobil Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde otoyoldan çıkışta takla attı. 2 şüpheli kaza yapan aracı terkedip kayıplara karıştı. Çok sayıda polis ekibi şüphelilerin yakalanması için bölgede çalışma başlattı.