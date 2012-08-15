Bakan Şahin'in gezisinde basına sansür

Bakanlığıyla ilgili çalışma ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin’e giden İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın ziyaretinde basına sansür uygulandı.

Bakan Şahin’in programı kapsamında TRT ve Anadolu Ajansı dışında basın mensuplarının gezi ve incelemeleri kapsamında fotoğraf ve görüntü almaları engellendi. Bakan Şahin’in koruma amiri, basın mensuplarının sadece Mardin Valiliği protokol girişi ve karşılama töreninde fotoğraf ve görüntü çekimlerine izin verdi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in programını takip etmek üzere Mardin Valiliği tarafından basın mensupları için bu günlük ziyarete özel akredite kartı dağıtılmış olmasına rağmen izin verilmemesine Mardin’de görev yapan gazeteciler de tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Şahin’in programını takip etmek üzere valilik tarafından akredite edilen basın mensuplarının engellenmesine Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti tepki gösterdi.

Cemiyetten yapılan açıklamada, görevleri kamuoyunu bilgilendirmek olan ve aslında bir kamu hizmeti yürütmekte olan basın mensuplarına çıkarılan engellemeyi kınadığı belirtilerek, hükümet temsilcisi olan bir bakan programını izlemek üzere sadece devlet ajansı ve televizyonu için izin verilmesinin askeri vesayetin bir örneği olduğu savunuldu.



Bakanlığıyla ilgili çalışma ve ziyaretlerde bulunmak üzere Mardin’e giden İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kılıçlar’ın ziyaretinde basına sansür uygulandı.

Bakan Şahin’in programı kapsamında TRT ve Anadolu Ajansı dışında basın mensuplarının gezi ve incelemeleri kapsamında fotoğraf ve görüntü almaları engellendi. Bakan Şahin’in koruma amiri, basın mensuplarının sadece Mardin Valiliği protokol girişi ve karşılama töreninde fotoğraf ve görüntü çekimlerine izin verdi.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in programını takip etmek üzere Mardin Valiliği tarafından basın mensupları için bu günlük ziyarete özel akredite kartı dağıtılmış olmasına rağmen izin verilmemesine Mardin’de görev yapan gazeteciler de tepki gösterdi. İçişleri Bakanı Şahin’in programını takip etmek üzere valilik tarafından akredite edilen basın mensuplarının engellenmesine Mardin Gazeteci ve Yazarlar Cemiyeti tepki gösterdi.

Cemiyetten yapılan açıklamada, görevleri kamuoyunu bilgilendirmek olan ve aslında bir kamu hizmeti yürütmekte olan basın mensuplarına çıkarılan engellemeyi kınadığı belirtilerek, hükümet temsilcisi olan bir bakan programını izlemek üzere sadece devlet ajansı ve televizyonu için izin verilmesinin askeri vesayetin bir örneği olduğu savunuldu.