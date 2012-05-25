Bakan Şahin'in açıklamalarını Erdoğan da doğru bulmadı!

Başbakan Tayyip Erdoğan, 4 gün süren eden Pakistan-Kazakistan gezisinin son durağında kendisini takip eden gazetecilerin sorularını cevapladı. Uludere tartışmalarından BDP’yle müzakereye, memur zammından parti içindeki gençleşme hareketine pekçok konuda açıklama yapan Erdoğan, önemli mesajlar verdi.

Mustafa Kartoğlu'nun Star gazetesinde yayımlanan haberi şöyle:

'Başbakan olarak açıklama yaptım, arkadaşlarımın da yapmasını doğru bulmuyorum'

Başbakan Erdoğan, “İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in Uludere’yle ilgili ‘Vur emrini görüntüleri inceleyen komutanlar verdi’ şeklinde açıklamaları oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi: “Bu konunun idari ve adli süreç devam ediyor. Başbakan olarak açıklamamı yaptım. Arkadaşlarımın da bu konuda açıklama yapmasını doğru bulmuyorum. Bu konuda ne kadar konuşursak, gündemde kalmaya devam edecek ve yaralı olanları üzecektir. Şu general, bu subay gibi yaklaşımları da doğru bulmuyorum. Olayı ortaya çıkaracak yargıdır. Süreç devam etmektedir. Konuşmak terörden yana olanları, terör odaklarını güçlendirir. Biz PKK’nın ekmeğine yağ sürecek değiliz.”

Taraf'ın odun fotoğrafı ve Kaplan'ın 'hayvan' çıkışı

“BDP’li Hasip Kaplan, ‘Bu açıklamayı yapan hangi hayvan’ dedi. Ve bir gazetemiz İçişleri Bakanı’nı odun olarak gösteren bir haber yaptı” sorusuyla ilgili de Başbakan Erdoğan, “Bizim medyamızın geldiği noktayı göstermesi bakımından önemli. Medya bizim burada ve bu tür şeyleri yeri geldiği zaman karikatürde her şeyler yazılır, çizilir. Veyahutta medya mensubuna, siyasetçiye karşı her türlü yaklaşım serbesttir ağır hakarete girer diye. Öte yandan da siyasetin kalibresi, kalitesi böyle ortaya çıkıyor. TBMM’ye girmiş bir milletin vekili bu lafı kullanıyorsa o millete layık değildir. Kürsü dokunulmazlığı var diye o kürsüyü o adi emelleriniz için kullanıyorsanız millet ona müsaade etmez” dedi.

'BDP'lilere İmralı izni veremeyiz'

Başbakan’ın “BDP milletvekillerinin İmralı’yı ziyaret edebilmek için Adalet Bakanına ziyaret talebi tartışmaya yol açtı. Bakan randevuyu iptal etti. BDP ile müzakere yolunu siz açmıştınız?” sorusuna da cevabı şu oldu: “BDP parti olamadı. Parlamento kürsülerinden yaptıkları konuşmalar da onu gösteriyor. Ben bunların siyasetteki temsilcileri ile müzakere ederim ama terör örgütüyle de mücadele ederim. Aynı noktadayım. BDP’lilerin İmralı’ya gitmeleri konusunda müsaade vermemiz söz konusu değil.” Erdoğan, Hasip Kaplan’ın “aynı çay ocağından çay içmedik” sözleriyle ilgili de, “O farkında değil herhalde. Meclisteydim. Sırrı Süreyya Önder ve Sırrı Sakık’la çay içmiştim” dedi.

'Futbol başka şey, cemaat başka şey, tartışmaya girmem'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan “Cemaat, Fenarbahçe’yi ele geçirmek istiyor tartışması var” sorusuyla ilgili, “Benim ne Fenerbahçe ne cemaat tartışması içinde bulunmam mümkün değil. Futbol işi başka bir olay, cemaat işi başka bir olay. Cemaat camide kardeşim. Futbolla ne alakası var” dedi. ABD’den alınması gereken silahlı predatörlerle ilgili, “Seçim öncesi kongreden böyle bir karar çıkmaz. Ama kovalıyoruz. Silahlıyı Amerika sadece İngiltere’ye veriyor. Çok zorlanırsa da İsrail’e veriyor” diye konuştu. Başbakan tutuklu vekillerin durumuyla ilgili tutumlarında bir değişiklik olmadığını ve yargı kararını beklediklerini vurguladı.

'Kürecik'in maddi yükünü ABD aldı'

“Kürecik radar üstü son Şikago zirvesinde NATO’ya devredildi. Oysa anlaşma Eylül’den Dışişleri Müsteşarı ve Amerikan Büyükelçisi arasında yapılmıştı ve anlaşma gizliydi” sorusuna da Başbakan’dan şu cevap geldi: “NATO konsepti içinde oranın ağırlıklı maddi yükünü alan kim olmuştur, Amerika’dır. NATO bunun yönetimini alacak. Başta Türkiye-Amerika olduğu gibi buna başka ülkeler de dahil edilecek. Bu Türkiye’nin NATO içinde yönetimde ağırlığını artıracaktır. Devletlerin gizlilik amaçlı işleri vardır gizli olmayan vardır. Bunu tartışan muhalefet kendi parti çalışmalarını a’dan z’ye şeffaf yapabiliyorlar mı?”

'Bu zam talepleriyle bizi Yunanistan mı yapmak istiyorsunuz?'

Memur maaşlarına da değinen Erdoğan, “Arkadaşlar memurlara toplu sözleşme hakkını veren parti biziz. Yıllar yılı bu ülkede toplu sözleşme hakkı verilmemiş, toplu görüşmede kalmış. Daha ilk toplu sözleşmede memur sendikalarının bu yaklaşımı bizi üzmüştür. Biz millet adına hareket ediyoruz. Bu sendikalar sadece kendi menfaatleri adına. Biz enflasyona işçimizi, memurumuzu ezdirmeyeceğiz. Yıl sonu itibariyle tek haneliye 7.5’un altına düşmezse, örneğin 1 puan kaldıysa biz ödeyeceğiz. Bakıyorsunuz 7.5-7.5, 10- 10, 15-15 nereye gidiyorsun kardeşim. Bizi siz Yunanistan mı yapmak istiyorsunuz. İspanya’nın durumuna mı düşürmek istiyorsunuz. Ana muhalefet partisi arkanızdayız diyor. Niye sırtında küfe yok. Atıp tutuyor” dedi.

'Mavi Marmara tavrımız net'

Mavi Marmara’yla ilgili iddianame hakkında da konuşan Başbakan, “Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı olarak takibindeyiz, bizzat şahsım olarak takibindeyiz. Bu konuda kararımız açık ve nettir.

3 talebimiz bellidir” diye konuştu. Erdoğan, İsrail yönetimine özel temsilci göndermesinin de söz konusu olmadığını bildirdi. S&P’nin biraz Fitch’in yanında oturması gerektiğini söyleyen Başbakan, Rumların AB’de dönem başkanlığının başlamasıyla ilgili de, “Kendi açımızdan kayıp bir 6 ay olarak görüyoruz. Biz özellikle AB Komisyonu’yla çalışmamıza devam ederiz ama Rum Yönetimi ile Türkiye olarak asla bir araya gelmeyiz” dedi.

'Parti yönetimi gençleşecek'

Kongrede tüzük değişikliğine gidileceğini belirten Erdoğan, “3 dönem sıkıntısını yaşamayanların parti yönetiminde yer alması yararlı olur diye düşünüyoruz” dedi.

Başbakan Erdoğan, AKP Kongresi’nde tüzük değişikliği yapılacağını belirterek parti yönetiminde gençleşme sinyali verdi. Başbakan, “Kongrede şüphesiz ki bazı değişiklikler yapacağız. MKYK’mızda ve MYK’mızda olacak. 3 dönem milletvekilliği olayı, bu değişiklik için teşvik edici olacaktır. Bu kongre ile partimiz 2014-2015 seçimlerini yapacak. Onu görerek bu değişikliği yapmamız lazım. Yeni gelecek ekip 2014 seçimlerini çıkaracak ekip olacak. Şimdi 3 dönem diyenler bunun çözümlerini de görmüş olacak. 3 dönem sıkıntısını yaşamayanların parti yönetiminde yer alması yararlı olur diye düşünüyoruz” dedi.

'Oy oranımız yüzde 56'ya çıktı'

Başbakan Erdoğan son yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarıyla ilgili de bilgi verdi. Yaptırdıkları anketlerde oy oranını yükseltmeye devam ettiğini vurgulayan Erdoğan, “3 anket. Yüzde 52 var, 54 var, 56 var” dedi.