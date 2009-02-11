Bakan Şahin: Yargının sizdeni bizdeni olmaz

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Yargının 'bizden'i, 'sizden'i olmaz. Böyle bir izlenim adalete ciddi gölge düşürür" dedi.



Şahin, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.



"Emekli Orgeneral Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı, internette ve basında yayınlandı. Mukaddes Eruygur, '12 ve 14'üncü ağır ceza mahkemeleri bizden' diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Şahin, "Yargının 'bizden'i, 'sizden'i olmaz. Böyle bir izlenim adalete ciddi gölge düşürür. Yargı mensupları, bu konuda son derece titizdir, titiz olmalıdır, titiz olmak zorundadır. Birtakım basın yayın organlarına ve internet sitelerine yansıyan o konuşmayla ilgili bir bilgim yok. Doğru mu, değil mi bilmiyorum" diye konuştu.



Adalet Bakanı Şahin, "İnceleme başlatmanız söz konusu mu?" sorusu üzerine, henüz inceleme başlatmadığını söyledi. Şahin, şunları kaydetti:



"Bakanlığımızın görev alanına giriyor mu, girmiyor mu, onu önce değerlendirmem gerekir. Ama buna benzer bir takım konuşma iddiaları zaman zaman internet sayfalarına düşüyor. Gerçek mi, değil mi, bunun araştırılması ve kamuoyunun da bu konuda aydınlatılması gerektiğine inanıyorum. Kafaları bu konuda karıştırmaya, kamuoyunun kafasında istifhamlar uyandırmaya hakkımız olmadığı kanaatindeyim."

