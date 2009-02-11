T24 LogoT24 Logo
Politika

Bakan Şahin: Yargının sizdeni bizdeni olmaz

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Yargının 'bizden'i, 'sizden'i olmaz. Böyle bir izlenim adalete ciddi gölge düşürür" dedi.

11 Şubat 2009 02:00

Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, "Yargının 'bizden'i, 'sizden'i olmaz. Böyle bir izlenim adalete ciddi gölge düşürür" dedi.

Şahin, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Emekli Orgeneral Şener Eruygur'un eşi Mukaddes Eruygur'a ait olduğu iddia edilen ses kaydı, internette ve basında yayınlandı. Mukaddes Eruygur, '12 ve 14'üncü ağır ceza mahkemeleri bizden' diyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Şahin, "Yargının 'bizden'i, 'sizden'i olmaz. Böyle bir izlenim adalete ciddi gölge düşürür. Yargı mensupları, bu konuda son derece titizdir, titiz olmalıdır, titiz olmak zorundadır. Birtakım basın yayın organlarına ve internet sitelerine yansıyan o konuşmayla ilgili bir bilgim yok. Doğru mu, değil mi bilmiyorum" diye konuştu.

Adalet Bakanı Şahin, "İnceleme başlatmanız söz konusu mu?" sorusu üzerine, henüz inceleme başlatmadığını söyledi. Şahin, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın görev alanına giriyor mu, girmiyor mu, onu önce değerlendirmem gerekir. Ama buna benzer bir takım konuşma iddiaları zaman zaman internet sayfalarına düşüyor. Gerçek mi, değil mi, bunun araştırılması ve kamuoyunun da bu konuda aydınlatılması gerektiğine inanıyorum. Kafaları bu konuda karıştırmaya, kamuoyunun kafasında istifhamlar uyandırmaya hakkımız olmadığı kanaatindeyim."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24