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Bakan Şahin: Tunuslu polislere biber gazı eğitimi veriyoruz

Tunus polisine Ankara’da ve Tunus’ta verilen eğitimler arasında biber gazı da var.

18 Kasım 2012 20:48

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nca düzenlenen ‘Tunus İle Elele’ isimli konferansa katıldı. Şahin, Tunus polisinin Türkiye'de eğitildiğini söylerek, "Tunuslu polislere, Türkiye’de çok da güncel olan göz yaşartıcı gaz, yani biber gazı eğitimi veriliyor...” dedi.

İç güvenlik eğitiminin Ankara ve Tunus'ta yapıldığını anlatan Şahin, “Tunus’tan meslektaşlarımızı Türkiye’ye davet ederek, polis teşkilatımız bünyesinde eğitimlere aldık. Değişik alanlarda eğitimler verildi” dedi.

Konuşmasını Tunus'tan 60 kişilik bir grubun da izlediği Bakan Şahin, Tunus İçişleri Bakanı Ali Larayedh ile bir araya gelerek Tunus’un iç güvenliği konusunda acil yapılması gerekenler için eylem planı hazırladıklarının da altını çizdi.

 

 

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