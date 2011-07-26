-BAKAN ŞAHİN, TAKİP EDECEK ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde töre cinayeti sonucu 19 yaşındaki Ceylan Soysal'ın öldürülmesi olayının birebir takipçisi olacağını belirterek, ''Bu sorunların çözümü için bu sorunları yaşayanlarla, damdan düşenlerle bir arada olmayı çok önemsiyoruz. Ankara'da, masa başında oturup Ceylan'ların azalmasını bekleyemeyiz'' dedi. Şahin, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü ile Türkiye İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu Başkanı Arzu Özyol'u makamında kabul etti. Basına kapalı yapılan kabulün ardından Bakan Şahin, Güllü ve Özyol birlikte gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, Fatma Şahin ile birlikte uzun yıllar çalıştıklarını belirterek, Şahin'in kadın konusuna olan duyarlılığı nedeniyle Bakan olmasından mutluluk duyduklarını söyledi. Şanlıurfa'daki kadın intiharlarıyla ilgili hazırladıkları raporu Şahin'e sunduklarını belirten Güllü, Şanlıurfa'da son 6 ay içinde 49 kadının tarım ilaçlarıyla intihar etmesine ilişkin nedenleri ve adli bilgileri içeren raporu daha sonra kamuoyuna açıklayacaklarını kaydetti. Güllü, ''Şu son dönemde kadına yönelik artan şiddet olaylarıyla ilgili acil eylem planlarının harekete geçirilmesi noktasında önemle çalışılmasını ve Meclis'ten ilk çıkan yasanın Kadına Karşı Şiddet yasası olmasını diliyoruz'' dedi. Türkiye İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyonu Başkanı Arzu Özyol da yaptıkları çalışmalarla ilgili Bakan Şahin'e bilgi verdiklerini ve kadına yönelik şiddet yasasıyla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını anlattı. Bundan sonraki çalışmalarında Şahin'e ellerinden gelen desteği vereceklerini belirten Özyol, gelecek dönemde sivil toplum-devlet dayanışmasının güzel sonuçlar doğurmasını umduklarını dile getirdi. Fatma Şahin, sorunların çözümünde sivil toplumu çok önemsediklerini ifade ederek, kadın sivil toplum kuruluşları başkanlarına gösterdikleri yakın ilgiden dolayı teşekkür etti. Şahin, ''Sosyal politikalar alanı, toplu seferberlik isteyen bir alan. Tek başına bir bakanının, tek başına bir bakanlığın yapabileceği bir şey değil. Bu toplu soruna, toplu çözüm üretebilmek amacıyla süreci yöneteceğiz'' dedi. Türkiye'ye gelen Suriyelilerin geçici barınmaları için oluşturulan çadırkentleri 28 Temmuz Perşembe günü ziyaret edeceğini belirten Şahin, bu ziyareti sırasında aynı gün, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde töre cinayeti sonucu 19 yaşındaki Ceylan Soysal'ın öldürülmesi olayıyla da ilgileneceğini söyledi. Bakan Şahin, şunları kaydetti: ''Ceylan'ın başına gelenler bizim için çok üzücü, bir yaradır. Töre ve Namus Cinayetleri Araştırma Komisyonu Başkanlığı yapmış bir kardeşiniz olarak bunun birebir takipçisi olacağım. Hem gidip Ceylan'ın annesiyle görüşeceğiz hem de o gün çok hızlı şekilde devlet korumasına aldığımız 14 yaşındaki Ceylan'ın kardeşiyle de birebir konuşacağız. Onun yaşadığı zorluğu çözebilmek için sosyal devlet olarak, bir Bakan abla olarak yanında olacağım ve yaşantısıyla ilgili bütün sürecin takipçisi olacağım. Bu sorunların çözümü için bu sorunları yaşayanlarla, damdan düşenlerle bir arada olmayı çok önemsiyoruz. Ankara'da masa başında oturup Ceylan'ların azalmasını bekleyemeyiz. Birebir saha mücadelesi yapacağız.'' Şahin, kendisine sunulan Şanlıurfa'daki intiharlarla ilgili raporun da çok önemli olduğunu vurgulayarak, ''Şanlıurfa'ya gider bunun da takipçisi oluruz'' dedi. CHP'nin kadını şiddetten korumak için kanun teklifi verdiğinin hatırlatılması üzerine Şahin, ''Kadın meselesi partiler üstü bir meseledir. Yapılacak her türlü katkıya, iş birliğine hazırız. Ben CHP ve MHP'li kadın milletvekillerini aradım. Bu süreçte bir araya da geleceğiz. Onların da katkılarını alarak, yeni dönemde Parlamento'da bu tür ortak sorunları, partiler üstü bakış açısıyla çözecek yuvarlak masa toplantılarında bir araya geleceğiz'' diye konuştu.