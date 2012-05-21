Bakan İdris Naim Şahin: Üniversite yıllarımda light militandım

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, çıktığı bir televizyon programında, üniversite yıllarında "light militan" olduğunu söyledi. Bakan Şahin, Erzurum ziyareti esnasında bir vatandaşın "Sayın Bakanım, geldiğinize çok sevindim" sözleri üzerine yaptığı "Hadi bir takla at ya da oyna bir görelim" gafı hakkında da şu açıklamayı yaptı: "Takla atma yok. Takla adı var. Latife karıştırıldı. Folklor sonrası ‘hadi oynayalım’ dedik. Sevgi paylaştık."



Abdullah Köse'nin Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, çıktığı bir televizyon programında, bakanlığı, özel yaşamı, başbakanla ilk tanışması ve kendisi için yapılan ’karakutu’ değerlendirmesi, ‘gaf’ olarak yorumlanan sözleri ile ‘takla’ konusunda açıklama yaptı. Bakan Şahin devletin yanlış yapmayacağını, ancak devlet adına yanlışlar yapanların olduğunu söyledi.

TRT Haber’in ’Gündeme Özel’ programında, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’in, hayatından kesitler sunulurken, bakanlığı ile ilgili sorular soruldu. Şahin’in Ordu’nun Ünye ilçesinden başlayan çocukluk yıllarından, ortaokula gittiği İstanbul Fatih’te Recep Tayyip Erdoğan ile tanışması, Cizre’deki kaymakamlık yaptığı dönemden, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ardından AKP Genel Sekreterliği ile İçişleri Bakanlığı’na uzanan süreç ele alındı.

Erdoğan'la ilk tanışma ortaokulda

Ordu’nun Ünye İlçesi’nde bir köyde doğduğunu belirten Bakan Şahin, ilkokulun ardından ortaokul için 1966 yılında İstanbul Fatih’e geldiğini, burada sınavla girilen İmam Hatip’e başladığını anlattı. Okulun ikinci sınıfında Recep Tayyip Erdoğan ile aynı sınıfta olduklarını ifade eden Şahin, bugünün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın o zaman da çok yönlü olduğunu söyledi.

'Light militan'

Üniversite yıllarında sağ görüşü temsil etiğini, ancak solcuların da savunduğu bazı fikirlerin kendi düşünceleri ile örtüştüğünü belirten Şahin, "Kırma, dökme olmadı ama kavga oldu" dedi. "Militan yönünüz var yani" sorusuna, "Militan değil de ‘light’ militandım’ üniversite döneminde" diye cevap verdi.

Hasip Kaplan'la Cizre'den tanışıyor

Hukuk okuyan Şahin, kaymakamlık ve hakimlik sınavlarına girdiğini ve ilk olarak kaymakamlık neticelendiği için onu seçtiğini belirterek, farklı illerde kaymakam yardımcılığı ve kaymakamlık görevlerinde bulunduktan sonra 1986-87 yıllarında Cizre Kaymakamlığı yaptığını aktardı. Buradaki görevi sırasında şu an BDP milletvekili olan Hasip Kaplan ile tanıştığını da kaydeden Şahin, o dönemde bölgede bazı yanlış uygulamaların varlığını gördüğünü ve bunlara kendi çalışma alanında izin vermediğini de anlattı. Şahin, bugünkü görevinde o dönemin önemli yer tuttuğunu, bölge insanının tanıdığını söyledi.

'Devletçiyim'

"Devletçi misiniz ?" sorusuna "Devletçiyim" yanıtı veren Bakan Şahin, "Devlet sevilir, devlet sahiplenilir. Devlet yanlış yapmaz, devlet adına yanlış yapanlar vardır. Devletin memurları hata yapar buna, askeri, hakimi, gümrük memuru dahildir. Ben de devletteyim, ama geçmişte devlet adına yapılan hataları ben de eleştirdim. Devletin gücünü zulüm olarak kullananlar daha da çirkin. Devletin gücünü kullanarak, zırhını kullanarak yanlışlar yapıyorlar. Devlet bir tarafa, devletin hata yapan memurları bir tarafa" dedi.

Erdoğan'ın karakutusu

Başbakan Erdoğan ile arkadaş olarak sürekli bağlarının bulunduğunu söyleyen Şahin, daha sonra 1994 yılında Erdoğan’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde kendisine birlikte çalışma teklifi yaptığını, kendisinin de sonu nereye varırsa varsın hiç düşünmeden kabul ettiğini anlattı. Şahin, Erdoğan’ın ‘karakutusu’ değerlendirmesi için ise, "Kendisine güveniyorum, inanıyorum" diye konuştu.

'Takla yok'

Bakan Şahin, ‘gaf’ olarak değerlendirilen sözleri, ‘takla’ ve ’Keşke öyle söylemeseydim dediğiniz olur mu?’, sorusu üzerine, "Takla atma yok. Takla adı var. Latife karıştırıldı. Folklor sonrası ‘hadi oynayalım’ dedik. Sevgi paylaştık. İki kişi arasında, iki kişinin de şikayeti yok. Yanlış anlatıldığımı düşünüyorum, bir kısım medya tarafından" diye cevap verdi. Şahin daha sonra da Namık Kemal’in ‘Felek her türlü eshabı cefasın toplasın gelsin/ Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten’ mısralarını okudu.

6 çocuk 5 torun

İki sene nişanlı kaldıktan sonra eşi Nadide Şahin ile 1977 yılında evlendiğini, 6 çocuğu ve 5 torunu olduğunu kaydeden Bakan Şahin’e sürpriz olarak programa katılan kızı Zeynep Şahin, babasından kendilerine daha fazla zaman ayırmasını istedi.