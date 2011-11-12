Bakan Şahin: Kandırılmış fakir bir halk çocuğu

T24 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, kaçırılan deniz otobüsüne yönelik yapılan operasyona ilişkin detaylı bilgi verdi. Teröristin eğitimli olduğunu vurgulayan Bakan Şahin, "Keşke olmasaydı. Kandırılmış bir fakir bir halk çocuğu. Bir şekilde dağa çıkarılıp bu eylemi yapma teşebbüsünde bulunmaya zorlanmış" dedi.



Bakan Şahin, teröristin sahte kimlik kullandığını belirterek şunları söyledi:



"Terörist sahte kimlikle hareket ettiği tespit edildi. Gerçek adı Mensur Güzel. 1984 Diyarbakır’ın Kulp İlçesi doğumlu. Terör örgütünün gençlik yapılanmasında Kocaeli gençlik sorumlusu olarak çalıştığı tespit edildi. Askerlikten firar edip terör örgütü için çalıştığı belirlendi."



Kaçırma olayının ardından otobüsün "uzaklaştırma stratejisiyle" İstanbul’un batısına yönlendirdiğini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:



"Olay boyunca kurduğumuz irtibatla teröristin hali ve psikolojisini yakından takip ettik. Gece Deniz Kuvvetleri Komutanımız ve Sayın Genelkurmay Başkanımızla görüşmelerimizi yapmaksuretiyle operasyonun müşterek yapılması noktasında bir birlik sağlandı.Olayın yönetimi doğal olarak İstanbul Valiliğimizin yönetiminde gerçekleşti. Öngördüğümüz şekilde de olayın gelişmesini doğru bir şekilde yönlendirdik ve yönettik ve sabaha karşı operasyon gerçekleşti. Teröristin psikolojisini çok iyi takip ettik. Psikolojik ve fiziksel yorgunluğu dikkate aldık ve sonuç itibarıyla İstanbul sabaha gün ağırırken nefes alarak rahatlık hissiyle girmeliydi. O nedenle saat doğru bir saatti. İkna yolu çok denendi ama maalesef terörist ikna olmamakta çok direndi. Komandolarımız çoktan deniz otobüsünde yerlerini almışlardı yolcu görünümünde. İknanın da netice vermediği anlaşılınca saat 05.45 itibarıyla operasyon gerçekleşti."

"3 adet patlayıcı çıktı"



Teröristin ilk üzerinde bomba düzeneği olduğu yönündeki ifadelerinin "Bir oyalama yöntemi" olabileceği yönünde düşünceler bulunduğu söyleyen Bakan Şahin, "Terörist acaba bir bomba düzeneğiyle meşgul mu ediyordu, propaganda mı yapmak istiyordu şeklinde bir kanaat da belirmişti ama üzerinde yapılan arama neticesinde 3 adet 450 gram A4 patlayıcı olduğu belirlendi" dedi. Olayın çok ciddi bir eylem olduğunun da altını çizen Şahin, "İzmit’ten itibaren çok dikkatli bir şekilde takip edildi. Burada güvenlik kuvvetlerimizin ortak aklı, ortak tecrübesi ve ortak risk alma yönü kendisini gösterdi" diye konuştu.



Şahin şunları söyledi:

"Keşke olmasaydı"



"Keşke olmasaydı. Kandırılmış bir fakir bir halk çocuğu. Bir şekilde dağa çıkarılıp bu eylemi yapma teşebbüsünde bulunmaya zorlanmış. Kendisiyle sürekli ikna amacıyla telefon teması halindeydik. Konuşması düzgündü yüksek eğitim aldığını tahmin ediyoruz. 1 Ağustos’ta ev tutmuş. Bir de ev arkadaşı varmış. Belli bir eğitimi almış ama inandırılmış kandırılmış. Kaybolan hayatlardan biri olarak kendi hayatını kaybetmek suretiyle bir operasyona konu oldu. Bizi mutlu eden yolcu ve mürettebatın burnunun bile kanamadan kurtarılmış olması.



Kamuoyunun dikkatinden kaçan bir operasyonu 1 Kasım’da Van’da, o deprem telaşının içinde, yaşadık. 4 eli silahlı yönetici sıfatındaki teröristi sağ yakaladık. Bu olay çatışmaya dönüşmediği için çoğu halkımızın dikkatinden kaçtı.



Terör elebaşılarının 4 tanesi ele geçti. Bu tür operasyonları güvenlik kuvvetlerimiz yapıyorlar yapmaya devam edecekler."

