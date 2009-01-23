Bakan Şahin: İki Deniz Feneri farklı

Şahin: Türkiye'de kurulmuş Deniz Feneri ile Almanya'da kurulmuş Deniz Feneri'nin ayrı ayrı kurumlar



Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, Almanya'daki Deniz Feneri davasıyla ilgili dosya geldiğinde savcılığa göndereceklerini belirterek,''Biz hükümet olarak hiçbir yanlışlığın, hiçbir usulsüzlüğün üstüne şal örtemeyiz'' dedi.



Resmi bir ziyaret çerçevesinde Hollanda;da bulunan Bakan Şahin temas ve incelemelerini sürdürüyor.



Şahin, Hollandalı muadili Ernst Hirsch Ballin ve İçişleri Bakanı Guusje ter Horst ile görüşmesinin ardından akşam saatlerinde kısa bir süre Temsilciler Meclisi genel kurul toplantısını izledi ve daha sonra Meclis Adalet Komisyonu Başkanı ve üyeleriyle bir araya geldi.



Görüşmelerinin ardından kısa bir açıklama yapan Adalet Bakanı Şahin, Hollandalı parlamenterlerin başta AB süreci olmak üzere Türkiye ile ilgili konulara son derece duyarlı olduklarını gözlemlediğini söyledi.



Şahin, Hollandalı parlamenterlerin Türkiye'de AB reformları alanında geç atılan kimi adımlardan dolayı kaygılarını dile getirdiklerini, kendisinin ise bunun nedenlerine ilişkin bilgi aktardığını ve atılan yeni adımlarla ilgili gelişmeleri de onlarla paylaştığını anlattı.



Şahin şöyle devam etti:



''Dışişleri ve Başmüzakerecilik konularına bakan kişilerin ayrılmasıyla, müzakerelerde büyük bir hız yakalayacağımıza inanıyorum. Adalet Bakanlığı olarak bizim zaten AB müktesebatının Türkiye'ye taşınması konusunda özel bir görevimiz var ve bu konuda 10;dan fazla yeni kanun tasarısını meclise gönderdik. Bu tasarılar komisyonların ve meclisin gündeminde. Dolayısıyla 2009 yılının AB reform çalışmaları açısından son derece atak bir yıl olacağına inanıyorum ve bunun çabası içindeyiz."



Adalet Bakanı Şahin Almanya;daki Deniz Feneri davasıyla ilgili dosyanın Türkiye'ye hala neden ulaşmadığı yolundaki bir soruya, bunun için gayret sarf ettiklerini, gecikmenin bakanlığın tutumuyla bir ilişkisinin bulunmadığını söyledi.



Türkiye'de kurulmuş Deniz Feneri ile Almanya'da kurulmuş Deniz Feneri'nin ayrı ayrı kurumlar olduğunu belirten Bakan Şahin şöyle konuştu:



''Alman kanunlarına göre Almanya;da kurulmuş Deniz Feneri derneğinin yöneticileri yargılandılar ve ceza aldılar. Ancak bu yargılamayı yapan savcı veya öteki ilgililer dediler ki, bu davanın asıl uzantısı Türkiye;dedir. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma dosyası açtı. Almanya'daki bu dosyayı istedi. Bu dosyayı isteyeli aşağı yukarı üç aya yaklaştı. Adalet Bakanlığı olarak biz iki kez dosyanın gönderilmesi için uyarıda bulunduk. En son Almanya;dan 5 Aralık'ta bize gelen yazıda 'bir ay içinde göndereceğiz; dediler. Ancak bu beş aylık süre doldu, 15 gün de geçti. Biz bir an önce dosyanın gelmesini istiyoruz."



Geldiğinde dosyayı savcılığa göndereceklerini belirten şahin, "Savcılık inceleyecek, Türkiye'de uzantıları ve bu suça iştirak edenler varsa, bizim adli mercilerimiz ne gerekirse onu yapar. Biz hükümet olarak hiçbir yanlışlığın, hiçbir usulsüzlüğün üstüne şal örtemeyiz. Türkiye'nin açık, şeffaf bir toplum olmasını istiyoruz, bunun için gayret ediyoruz. O nedenle kim suç işlerse işlesin, en yakınımızdaki kişi de olsa hiç fark etmez, hatayı yapan sonucuna katlanır" diye konuştu.

