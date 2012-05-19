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Bakan Şahin: Burası da paşaların camisi

Şahin dün Elazığ’da esnaf ziyareti yaparken girdiği çay ocağında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’ya espri yaptı

19 Mayıs 2012 18:46

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin dün Elazığ'da esnaf ziyareti yaparken girdiği çay ocağında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu'ya 'Burası da paşanın camisi' esprisi yaptı.

Hatay’daki Amanoslar Dağı’nda PKK'lıların şehit ettiği 3 subaydan biri olan Üsteğmen Aytaç Kaya için cuma günü düzenlenen törenine katılan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin , Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve beraberindekilerle Elazığ Polis Evi’ne gitti.

Burada bir süre kalan Şahin ve yanındakiler saat 20.00 sıralarında İzzet Paşa Camii yanındaki, büyük bölümü kuyumcuların bulunduğu pasaja giderek esnaf ziyaretinde bulundu.

Bakan Şahin bir çay ocağına girerek yörede ’kürsü’ denilen iskemleye oturdu. Kısa süre sonra komutanlar da çay ocağına gelince, Bakan Şahin’in sağında oturan AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu’ya yer vermek için ayağa kalktı.

Bakan İdris Naim Şahin de "Buyurun değerli Paşam. Burası da bir paşanın camisi; İzzetpaşa değil mi burası?" diyerek espri yaptı. Şahin, sağ tarafına Orgeneral Kalyoncu’yu, sol tarafına da Korgeneral Mendi’yi oturttu. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve yanındakiler esnaf ziyaretinin ardından uçakla Ankara’ya döndü.

 

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