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Bakan: Rüşvetin belgesi var mı? Vatandaş: Evet, var

Müezzinoğlu: 17 Aralık operasyonunun asrın yolsuzluğu deniyor. Asrın yolsuzluğunda bir belge var mı? Evet, ayakkabı kutuları

18 Ocak 2014 23:22

Konuşma sırasında “Asrın yolsuzluğu dediklerinin bir belgesi var mı” diye soran Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, salondan “Var” cevabı verilmesi büyük şaşkınlık yarattı.

Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantının ardından Mimar Sinan Kapalı spor salonundaki Trakya Birlik Mali Genel kuruluna katıldı.

 

Bakan'ı şaşkına uğratan yanıt

 

Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Rafet Sezen ve diğer yöneticiler tarafından karşılanan Bakan Müezzinoğlu, salonda bir konuşma yaparak yine 17 Aralık yolsuzluk operasyonu tartışmalarına değindi. Konuşma sırasında 'asrın yolsuzluğu dediklerinin bir belgesi var mı?' diye soran Müezzinoğlu'na salondan 'var' cevabı verilince, "Ne yazık ki bu ülkede büyük önderin sözünü söyleyen çok da gereğini yapmakta seyirci kalanlar daha fazla. Bugün ülkemiz, milletimiz bazı oyunların sergilendiği bir dönemi yaşıyor. 17 Aralık operasyonunun asrın yolsuzluğu deniyor. Asrın yolsuzluğunda bir belge var mı? Evet, ayakkabı kutuları. Ayakkabı olan kutuları olan kişiyi yargılamaya kimsenin itirazı yok. Ama Halk Bankası'nın itibarını düşürme hakkı da kimsenin hakkı da değil, haddi de değil" diye konuştu.

 

Atatürk örneğini verdi

 

Halk Bankası'nın 2002 reel değerinin 1 milyar dolar olduğunu belirten Müezzinoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Dönem zararı milyar dolarlar. Dönem zararları milletin cebinden çıkıyor. Dönem zararları bu millete enflasyonla dönüyor, kredi faizleriyle dönüyor. Halk Bankası şimdi 25 milyar dolarlık bir seviyeyi yakaladı. Halk Bankası'ndan İngiliz, Alman bankaları rahatsız. Niye? İran'a uygulanan ambargoda kapalı hadiseleri İngiliz, Alman bankaları yürüyordu. Halk Bankası 'bende varım' dedi. İngiliz bankalarının milli duruşlarını bizim ülkemizdeki milli duruşu gösteremeyenler, Halk Bankası'nın kaderiyle, dolayısıyla milletin kaderiyle oynayamayacaklar biz buna izin vermeyeceğiz. Hırsızı bulmak, gerekli cezayı vermek görevin ama milletin iradesine tuzak kurmaya, hak ve hukukuyla oynayama hiç kimsenin gücü yetmez. Bu devlete de millete de birileri diz çöktüremeyecektir. Çünkü Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, nasıl milletle beraber bir yola çıktıysa Ak Parti'nin yolcuğu da budur" şekline konuştu.

 

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