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Bakan Pekcan açıkladı: Esnafa kira ve gelir kaybı desteği için başvurular uzatıldı

26 Ocak 2021 11:06

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkârlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkânı sağlıyoruz" dedi.
 
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârlara yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkânı sağlanacağını duyurdu.
 
Bakan Pekcan başvuruların bugünden itibaren başlayacağını belirterek, 31 Mart 2021'e kadar e-devlet üzerinden başvuruların yapılabileceğini açıkladı.Twitter üzerinden açıklama yapan Pekcan şunları söyledi:

Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkânı sağlıyoruz.

Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan fakat başvuruda bulunmayan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23:59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir. Hayırlı olsun

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