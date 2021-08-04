Bakan Pakdemirli: Yangının termik santrale gelmesi gibi bir durum şu aşamada yok; kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yle Bodrum'daki yangına ilişkin yaptığı son telefon görüşmesini paylaşırken, Pakdemirli'nin "Şu anda termik santralin içindeyim, çok yoğun bir tempo içinde çalışıyoruz. Şu an için bir tehlike mevcut değil. Ben santralin içindeyim. Arkadaşlar çalışıyorlar. Yangının buraya gelmesi gibi bir durum şu aşamada yok. Kontrol altına alınmaya çalışılıyor" dedi.

Alçı, bugün öğleden sonra HaberTürk'te yayımlanan yazısında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Bodrum'da süren yangına ilişkin konuşmalarını paylaştı.

Aras'ın sabah saatlerinde "Dün iki helikopter gördük ancak henüz hiçbir uçak yok. Yangınlar özellikle iki noktada devam ediyor. O helikopterlerin gelmesi ile bir anda ciddi bir ilerleme kaydedildi. Sizden rica ediyoruz, sesimizi duyurun. Hava desteği olmadan bitmez bu iş!" dediğini aktaran Alçı, saat 13.50 civarında uçak seslerini duyduğunu ve yangına uçaklarla müdahalenin başladığını söyledi.

Uçakların gelmesinin ardından Pakdemirli'yi aradığını ve yangının Termik Santral'e yaklaşmasını sorduğunu belirten Alçı, Pakdemirli'nin "Şu anda termik santralin içindeyim, çok yoğun bir tempo içinde çalışıyoruz. Şu an için bir tehlike mevcut değil. Ben santralin içindeyim. Arkadaşlar çalışıyorlar. Yangının buraya gelmesi gibi bir durum şu aşamada yok. Kontrol altına alınmaya çalışılıyor" sözlerini aktardı.

Pakdemirli'nin yangınla mücadelede 16 yangın söndürme uçağı kullanıldığı bilgisini verdiğini belirten Alçı, bakanın "Bunların 3'ü THK'nın envanterinde uçaklar, diğerleri yurtdışından" dediğini söyledi.

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