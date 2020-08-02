Bakan Pakdemirli yangın söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi verdi: Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor

İzmir, Denizli ve Uşak'ta devam eden yangınlara ilişkin bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor. 21 bin ekip üyemiz yangınlara müdahale ediyor'' açıklamasını yaptı.

Dün 10'dan fazla noktada çıkan orman yangınları söndürülürken, bugün Ege ve Marmara'dan yeni yangın haberleri geldi.

İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale devam ediyor. İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başladı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 5 arazöz ile 2 helikopter ve 1 uçakla müdahale edilen yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çalışma yürütülüyor.

NTV'de yangınlar hakkın bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Düşük nem, yüksek sıcaklar ekipleri zorluyor. Ekiplerimiz yangınlara müdahale ediyor'' açıklamasını yaptı.