Bakan Pakdemirli: Teknolojinin içinde olmamız gerek (2)

YANGIN KULESİNDE İNCELEME

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir\'in Kemalpaşa ilçesindeki Orman Yangın İlk Müdahale Merkezi\'ni ziyaret ettikten sonra Orman Genel Müdürlüğü\'nün helikopteriyle Manisa\'daki Spil Dağı Milli Parkı\'na geldi. Bakan Pakdemirli, oğlu Burak Pakdemirli (11) ve AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile birlikte Spil Dağı\'ndaki at alanına indi. Pakdemirli ve beraberindekiler; Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, İzmir Orman Bölge Müdürü Şahin Aybal, Doğa ve Milli Parklar Koruma 4. Bölge Müdürü Kerim Gençoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç ile beraber Spil Dağı\'nın 1500 metre yüksekliğindeki yangın gözetleme kulesinde incelemelerde bulundu.

Bakan Pakdemirli, oğlu Burak ile yangın gözetleme kulesinde dürbünle ormanlıkları inceledikten sonra gözetleme kulesi personelinden bilgi aldı. Pakdemirli, daha sonra telsizden, bölgede orman yangınlarında görevli tüm personelin bayramını kutladı. Pakdemirli, yangın kulesinde görevli personel ile bayramlaştıktan sonra Spil Dağı\'nın 1200 metre yüksekliğindeki at alanı mevkisine indi. Buraya pikniğe gelenlerin sofrasına konuk olan Pakdemirli, bayramlarını kutlayıp, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Bakan Pakdemirli, Spil Dağı\'ndaki orman köşkleri ve sosyal tesislerde incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Manisa\'dan ayrıldı.



İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)



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