Bakan Pakdemirli: Tarım işçilerimizin aşılanmasına başlanacaktır

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de ilk defa bu yıl ekilen alanlarda azalış olmadığını belirterek, "Tarım işçilerimiz ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem de özel sektör bunların da hızlı bir biçimde Sağlık Bakanlığımızla koordineli bir şekilde kademeli olarak aşılanmasına başlanacaktır" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, buğday hasadına katılmak için geldiği Hatay Amik Ovası’nda açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımın geçen yıl tüm sektörlerin üzerinde büyüyerek yüzde 5’e varan büyümeyle Türk ekonomisine çok büyük katkı sağladığını söyledi. Borsada normalin üzerinde fiyat oluşumu gördüklerini ve bu fiyatların gerçeği yansıtmadığını dile getiren Bakan Pakdemirli, "Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) de alımlara başladıktan sonra, hasat sonundaki fiyatlarını en kısa zamanda açıklayıp, çiftçimizin, üreticimizin malı üzerinden kimsenin spekülasyon yapmaması hedefiyle çalışmalarını sürdürecektir" dedi.

Tarım, hayvancılık, ormancılık ve Devlet Su İşleri (DSİ) faaliyetleriyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Hataya gelen Bakan Bekir Pakdemirli, Kırıkhan ilçesinde bir çiftçinin tarlasında yapılan buğday hasadına katıldı. Amik Ovasının çok verimli olduğunu dile getiren Bakan Pakdemirli, buğday hasadı yapılan tarlada dekar başına 650 kilo ürün elde edildiğini kaydetti. Pakdemirli, Bu, ovaya has, özel bir durum, son derece memnuniyet verici dedi.

Aşılama başlıyor

Bakan Pakdemirli, tarım işçilerinin Koronavirüs'e yönelik aşılanma çalışmalarıyla ilgili de şunları söyledi:

Bir müjdemiz daha var. Tarım işçileri ve tarımın paydaşları yani hem kamu hem özel sektör. Bunların da hızlı şekilde Sağlık Bakanlığı koordinesinde hızlı şekilde aşılanmasına başlanacaktır. Bundan dolayı pandeminin başından beri özellikle mevsimlik işçiler ve tarımın paydaşlarının mobilitesini koruduk, korumaya da gayret ettik ki bu sebeple de tarım geçen yıl tüm sektörlerin üzerinde büyüyerek neredeyse yüzde 5e varan büyümeyle Türk ekonomisine çok büyük katkı sağlamıştır. Bu sebeple bizim için öncelik olan ve mobilitenin arttığı bu dönemde tarım işçilerimizin ve mevsimlik işçilerimizin aşılanıyor olması son derece önemli. Sağlık Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Tarımın paydaşları hem kamu hem özel sektör hem veterinerlerimiz, tüm sektör paydaşlarımızın hızlı şekilde aşılanması başlanmaktadır. Bunlar da kademeli olarak yapılacaktır."

Bakan Pakdemirli, konuşmasının ardından biçerdöverle hasat yaptı.