Bakan Pakdemirli: Soğanda büyük bir kriz görmemekle birlikte, stokçuları takip edeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli soğan fiyatlarındaki artıştan faydalanmak isteyen stokçuların bulunduğunu belirterek "Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmemekle birlikte, stokçuları takip edeceğiz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ile Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) arasında birlik merkezinde düzenlenen iş birliği protokolü imza törenine katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli soğan fiyatlarındaki artışla birlikte, “Durumu hassasiyetle inceliyoruz. Fiyatların artışından faydalanmaya çalışan stokçular var. Soğanla ilgili çok büyük bir kriz görmemekle birlikte, stokçuları takip edeceğiz” dedi.

Tarım Sigortaları Havuzu'nun (TARSİM) kapsamının genişletilmesine ilişkin talepleri de değerlendiren Pakdemirli, şöyle devam etti:

"TARSİM'i çok önemsiyorum, çiftçimizin sigortası. Çiftçimiz, meteorolojik olay karşısında daha az hasat elde ediyorsa, gidecek karşılığında parasını alacak. Tarım sigortalarının kullanım oranı hala az. Bunu artırmamız gerek. Yeni yeni ürünler için de TARSİM'de çalışıyoruz. ABD'de olan gelir garantili emtia sigortası var. Çiftçimize diyebileceğiz ki, 'Malının fiyatı 10 lirayken, 8 liraya satılırsa, 10 lirayı sana garanti ediyorum. Gelip 2 lirayı TARSİM'den alacaksın.' Bu tarz, yurt dışı emtia borsaları üzerinden garanti edilecek, üreticimize gelir garantisi getirecek bir sigorta ürünü üzerinde de çalışıyoruz. Bununla ilgili epey ilerledik. Birkaç ufak testen sonra bunu ürün haline getirebileceğiz diye düşünüyorum."

Soğan fiyatlarında son dönemde yaşanan hızlı yükselişin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patates ve soğan fiyatlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Stok yapıyorlar, aldığımız ihbarlarla depoları basacağız” demişti.

Bu açıklamanın ardından Türkiye’nin farklı şehirlerinde ‘stok yapıldığı’ gerekçesiyle soğan depolarına baskınlar yapılmıştı.