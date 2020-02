Bakan Pakdemirli, sanatçı Haluk Levent'le birlikte fidan dikti

Enver Fatih TIKIR - Muammer İRTEM/ MUDANYA (Bursa), (DHA) - TARIM ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, sanatçı Haluk Levent ile birlikte, Bursa\'nın Mudanya ilçesinde yangında zarar gören 36 hektarlık alana ilk fidanı dikti.

Törene Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Efkan Ala, sosyal sorumluluk projelerinde yer alan ünlü sanatçı Haluk Levent ve çevre illerden de olmak üzere pek çok okuldan öğrenciler katıldı. Törende konuşan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına müdahale konusunda Türkiye\'nin, dünyanın en iyisi olduğunu söyledi. Pakdemirli, \"Bir çok ülkeye gidiyorum ve bu ülkelerde her zaman bana şunu söylüyorlar: \'Sizin orman yangınlarına müdahale konusunda dünya birincisi olduğunu biliyoruz. Bunu nasıl yapıyorsunuz, bu yöntemi bize nasıl transfer edersiniz.\' Ben de her zaman şunu söylüyorum bizim burada lider olmamızın hiçbir önemi yok. Dünyadaki orman varlığı dünyadaki her bir vatandaşındır. Bu alanda biz her türlü orman yangınlarıyla ilgili desteği veririz. Müdahale süremiz ben bakanlığa geldiğimde 15 dakika civarındaydı. Yaz boyunca bu görünmez kahramanlarımıza destek olmak amacıyla onlarla beraber çeşitli müdahalelere katıldım ve orman genel müdürlüğü personeli arkadaşlarımızın aldığı bu motivasyonla müdahale süresini 13 dakikaya indirdik. Bunu da inşallah dünyada daha önce kırılmamış olan 10 dakikaya indirmeyi hedefliyoruz\" dedi.

HEDEF 7 MİLYAR FİDAN

Dünyada yaşayan her bir insan için bir fidan dikmeyi hedeflediklerini söyleyen Pakdemirli, \"Orman varlığımızı artıran nadir ülkelerden birisiyiz. 2023’te yüzde 30 orman varlığımızın olmasını hedefliyoruz. AK Parti iktidara geldiği zaman bu yüzde 22’ydi. 2023 itibariyle 1 buçuk milyon hektar orman varlığımızı artırmış olacağız. \'Yaşayan dünyadaki her canlı için bir tane fidan\' hedefine hızlı bir şekilde koşuyoruz. Bugün 5 milyar fidan hedefine koştuk. Hedefimiz 7 milyar fidan\" dedi.

Yangın olayı yaşandığında çeşitli spekülasyonlarla karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Pakdemirli, \"Özellikle yerleşim alanına yakın bir yerde yangın çıkmışsa \'villalara arazi açılıyor\' denildi. Orman alanları zaten kanunla korunan alanlardır. Bu alanların yansa dahi başka bir amaçla kullanılması söz konusu değildir. Yanan alanlara zaten personelimiz gerekli ağaçlandırma çalışmasını yapıyor. Bu konuda kimsenin şüphesi olmasın. Bugün yanan 8 bin 700 ağacımıza karşı 36 hektarda 47 bin 800 fidan dikeceğiz\" şeklinde konuştu.

\"BUGÜN EN MUTLU GÜNÜM\"

Bakan Pakdemirli ile beraber ilk fidanı diken sanatçı Haluk Levent ise yaptığı açıklamada, \"Bir yerde bir orman yangını olduğunda ben ve \'AHBAP Grubu\' olarak sosyal medyadan bakanlığımızı taciz ediyoruz, \'Haydi fidan dikelim\' diye. Fidan ve ağaç dikerek mutlu oluyorum. Bugün benim en mutlu günüm. Tarım ve Orman Bakanlığı zaten yanan yerlerin ya da bizim tabirimizle \'yakılan\' yerlerin yerine villaların inşa edilemeyeceğini, bunun kanuna aykırı olduğunu belirtmişti. Bizler de aynı şeyi düşünüyoruz ama yine de Türkiye’de bir çok örneğini gördük. Bu nedenle sosyal medyadan devamlı taciz ettik \'ne olur gidelim\' diye. Zaten onların da bir planı varmış bizleri de davet ettiler. Ben kendilerine huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ne zaman bir fidan dikimi varsa ülkenin her yerine gelmeye hazırım\" dedi.



