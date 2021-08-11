"Bakan Pakdemirli'nin danışmanlarından birinin 64, diğerinin ise 47 suç kaydı var" iddiası

49 danışmanla görev yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin Arif Barata isimli danışmanının 47, Metin Çamlı isimli danışmanının da 64 suç kaydının bulunduğu öne sürüldü. Metin Çamlı'nın resmi belgede sahtecilikten 1 yıl hapis yattığı belirtilirken, Arif Barata'nın "ihaleye fesat karıştırmak ve hırsızlıktan" cezaevine girdiği ve "adam öldürmeye teşebbüs"ten yargılandığı ifade edildi.

Sözcü'den Hayatı Irgan'ın haberine göre; AKP'li bir kaynak Pakdemirli'nin 49 danışmanı bulunduğunu, bunlardan Metin Çamlı hakkından 64, Arif Barata hakkında da 47 suç kaydı bulunduğunu savundu.

Danışman Arif Barata'nın suçlarını şöyle sıraladı: “İhaleye fesat karıştırmak suçundan 9 ay cezaevinde kaldı. Hırsızlık suçundan 3 buçuk ay ceza aldı. Kamu görevlilerini tehdit, yaralama suçundan 4 ay ceza yedi. Özel hayatın gizliliği ve adam öldürmeye teşebbüs suçundan halen yargılamaları devam ediyor.”

Arif Barata hakkında AKP'li eski Bakan Sema Ramazanoğlu da arsa alımı konusunda şikayetçi olduğu öğrenildi.

Ramazanoğlu, Barata hakkında şöyle konuştu:

“Bu benim şahsi meselemdi. Ortak tanıdığımız, güvendiğim insanlarla sorunumu çözdüm. Ama bu şahıs sıkıntılı birisi. Çok doğru bir insan değil. Bu tür insanlar her türlü kanalı, her türlü şeyi deneyerek bir yerlerde yer edinmeye çalışıyorlar. Orman bakanımız da bazı şeylerin farkındadır. Sonuna kadar olmayan yetkilerini, olamayan haklarını kullanmak konusunda sonsuz cüretkar insanlardır.”

Pakdemirli'nin danışmanlarının durumundan AKP'li yöneticilerin de rahatsız olduğu, partinin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zarar görmemesi için sustukları belirtildi.

Edinilen bilgilere göre 64 suç kaydı bulunan Metin Çamlı, danışmanlığını yaptığı Bakan Pakdemir'le çalışıyor. Resmi belgede sahtecilik suçundan 32 dosyası bulunan Çamlı, bir yıl cezaevinde yattı. İhale yasaklısı ve ömür boyu kamu haklarından yasaklı. Çamlı, bakan adına et-süt birlikleri ve damızlık birliklerini yönetiyor.