Bakan Pakdemirli duyurdu: TMO'nun fındık alım süresi uzatıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi’mizin (TMO), fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık" açıklamasında bulundu.

Pakdemirli, sosyal medya hesabından TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, "Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Fındık üreticilerimize müjde: Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.