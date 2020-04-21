Bakan Pakdemirli duyurdu: Ankara'nın atık su numunelerinde Covid-19'a rastlanmadı; İstanbul araştırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mayıs ayının ilk haftasında çiftçilere yönelik bir fiyat politikası açıklayacağını duyurdu.

Gıda sektörünün Ramazan ayındaki talep artışı için gerekli hazırlıklarını yaptığını ifade eden Bakan Pakdemirli, "Bugün ve yarın vatandaşlar istediği gibi alışverişini yapsın" diye konuştu.

Ankara'dan alınan atık su numunelerinde Covid-19 virüsüne rastlanmadığını ifade eden Pakdemirli, şimdi İstanbul'dan numune toplandığını söyledi. Pakdemirli, "Numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin açıklamalarından satır başları şöyle:

"Ramazan ayına giriyoruz. 12 ayın satışlarının 4'te biri Ramazan ayında olur. 50 yıldır bu böyle. Sofralara daha çok dikkat edilir. Bu anlamda Ramazan için zaten perakende sektörü hazırlık yapmıştı. Gıda sektörünün de üretim yönü Ramazan'a hazırlıklıdır. Covid'e yönelik de gerekli hazırlıklar yapıldı. Ramazan'a girerken alışverişler yapılacak. Bize bazı mecburiyetler ve sınırlamalar getiriyor. Tüketici için bir eksik olmaması için dün akşam İçişleri Bakanımızla görüştük. Perşembe ve cuma en yakın markete ulaşmak açısından adım atılmasının önemli olacağını söyledik. Olumlu karşılandı. Bugün ve yarın 20.00 ile 23.00 arasında Ramazan alışverişlerini yapsınlar. En yakın markete diğer iki gün ise saat 09.00 ile 14.00 arasında yapabilirler. Böyle bir düşünce içinde olduk. "

"Ramazan hassasiyeti açısından son derece olumlu bir gelişme oldu. Türkiye'nin gıda tedariki yeterli. Avrupa'da tarımda birinci dünyada 10'uncu. Stoklanmaya Türkiye'de ihtiyaç yok. Günlük alışverişlerini yapsın vatandaşlarımız. Cumartesi ve pazar marketler kapalı olacak. Pazartesinden itibaren alışverişlerine devam edilecek. "

“Arz dengesine göre 50 kadar ürünü takip ediyoruz. Gerekirse ithalat ve ihracatta önlem alınabilir. Fırsatçılık görülürse tedbir alınır. Tarladan sofraya olan süreçte birden fazla bakanlık var. Aslında bizim her zaman hedeflediğimiz şu; üreticiyi koruyacağız ancak tüketiciyi de kollayacağız. Bunla ilgili zaman zaman müdahaleler yaptığımızı görüyorsunuz. Patates, soğan, limon ihracatının izne bağlanması gibi durumlar... Dengeyi tutmak gerekiyor. Tüketim varsa tüketeceğiniz ürün olmalı."

"Biz birçok ürünün depo çıkışını takip ediyoruz. Gereğini yapıyoruz. Limonu izne bağladık, hemen 10 liralardan 4 liralara düştü. İhracatını izne bağlayınca Rusya'da 4-5 dolar oldu. Dünyanın genelinde gıdada arz fazlalığı vardır. Ülkelerin sert tedbirlerinden dolayı bazı ürünlerde sıkıntı olabilir mi konusunu incelemek lazım."

"(Tarım arazileri hakkında) Tahsis edilmesi konusunda iki Bakanlık konuştuk.Tahsislerde şu mantıkla yola çıktık. Türkiye kendi kendine yeterli 5.3 milyar dolar ihracat fazlası olan bir ülke. Ülkeler kendi içlerine dönüyorlar. Türkiye'de üretemediklerimizi üretebilir miyiz bunlara baktık. Pek atıl arazimiz olmasa da kuru alanlarda var. Dikilmeyen arazilerimiz de var. Kazandırabilir miyiz. Proje başlattık. Başvurular il ilçe müdürlüklerinde yapılabilir. Gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık tanıyacağız. "

"Yaş çay alım fiyatıyla ilgili çalışmalarımız hızla sürüyor. Çay müstahsilini memnun edecek formül üzerinde çalışıyoruz."

"Küçükbaş hayvancılıkta bir ilk olarak, 81 ilde koyun ve keçi yetiştiricilerimize 187 milyon lira desteğin ödemelerine cuma başlayacağız."

“Mayısın ilk haftasında Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. Çiftçimizi doyuracak bir fiyat politikası oluşturulacak.”

"(Pide hakkında) Pideyle ilgili çalışma İçişleri Bakanlığımız takip ediyor. Ramazan ayında istenmesi, kokunun duyulması neler yapılabilir bakıyorlar. Belki belli saat öncesi satılması satılmaması konusundaki çalışmayı yürütüyor. Açıklaması olacaktır.

"Ankara'dan aldığımız atık su numunelerinde Covid-19 virüsüne rastlanmadı. İstanbul'dan da numune toplanıyor, ona göre tedbir alınacak."