Bakan Pakdemirli: Cumhur İttifakı haricinde ortaya ciddi plan, proje, vizyon koyan parti yok

Bakanlık görevinin kendisine nasıl teklif edildiğinden, bu yaz yaşanan orman yangınlarındaki koordinasyon sürecinden, 2023 seçimlerine kadar pek çok konuyu değerlendiren Pakdemirli, "2023 seçimleriyle alakalı benim ana düşüncem şudur 100 yıllık parlamenter sistemi geride bıraktık. Cumhur İttifakı burada Başkanlık sistemini savundu ve onu getirdi. Şu anda da bazı eksiklikleri olmasına rağmen Başkanlık sisteminin neticelerini gördük. Olumlu etkilerini de görüyoruz en azından yönetimsel olarak. Vatandaşımız hissetmesi belli bir zaman alacaktır belki ama en azından Ankara’da işler daha kolaylaştı diyebiliriz" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, gazeteci Adem Metan’ın Youtube kanalına röportaj verdi.
Metan’ın 'Bakan olduğunuzu nasıl haber aldınız?' sorusu üzere Pakdemirli şunları söyledi:
"Siyasette olur muyum düşüncesi küçüklükten beri kafamın bir tarafında vardı"
“Bekir Pakdemirli olarak bir gün Milletvekili, Bakan veya siyasette olur muyum düşüncesi küçüklükten beri kafamın bir tarafında evet vardı. 2018 Haziran itibarıyla böyle bir beklentim olmadı açıkçası. Birkaç günlük dinlenme için arkadaşlarla İzmir Çeşme’deki yazlık evimize gittik. Terasta oturuyorum telefon çalıyor baktım Külliye’den arıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan arıyor. Buraya gelebilir misiniz dedi. Kabinenin açıklanmasına aşağı yukarı 24 saat var. Sayın Cumhurbaşkanımızdan bir çağrı almak bizim için normal ama 24 saat kala bir çağrı alıyorsanız bunun o işle ilgili olacağını düşünüyorsunuz. Tamam hızlı bir şekilde geleceğim dedim ve gittim. Bugün burada Bakan olan arkadaşlarımızın birçoğu orada mülakat için sırayı bekliyordu.“
Metan’ın '2023 seçimlerini nasıl yorumluyorsunuz sorusu' üzerine Pakdemirli şu görüşünü dile getirdi:
"Başkanlık sisteminin olumlu etkilerini görüyoruz"
“2023 seçimleriyle alakalı benim ana düşüncem şudur 100 yıllık parlamenter sistemi geride bıraktık. Cumhur İttifakı burada Başkanlık sistemini savundu ve onu getirdi. Şu anda da bazı eksiklikleri olmasına rağmen Başkanlık sisteminin neticelerini gördük. Olumlu etkilerini de görüyoruz en azından yönetimsel olarak. Vatandaşımız hissetmesi belli bir zaman alacaktır belki ama en azından Ankara’da işler daha kolaylaştı diyebiliriz."
"İktidardaki partiyi kötüleyerek bir yere gelmeyi amaçlayan bir politika izleniyor"
"Bu anlamda 2023 seçimlerinde bizim perspektifimizden bu işin devamı önemli diye düşünüyorum. Yoksa bütün partilerin hepsi vatandaşa hizmet için var. Benim gördüğüm kadarıyla da Cumhur İttifakı haricinde ortaya ciddi bir plan, program, strateji, vizyon, hedef koyan bir parti yok. Sürekli olarak iktidardaki partiyi kötüleyerek bir yere gelmeyi amaçlayan bir politika izleniyor şu anda. Bu her ne kadar vatandaşın kafasının karışması gibi algılansa da vatandaş en nihayetinde sandığa gittiği zaman doğru cevabı buluyor. Bütün adaylar vatandaşa hizmet için var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 20 yıldır iktidarda olması tesadüf değil. Burada hizmet siyasetini öne koyuyor. Bizim parti olarak belki bunları anlatmada eksikliklerimiz olabilir çünkü çok sayıda hizmet yapılıyor. İktidardasınız, çok sayıda hizmet yapılıyor ve bunları anlatmak yerine diğer hizmetlerin peşinden koşmaya gidiyorsunuz. Ama 2023 seçimleriyle alakalı ben tekrar vatandaşlarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızın lehinde 2028’e kadar olumlu bir oy kullanacağını düşünüyorum.”