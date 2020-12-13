Bakan Pakdemirli: Çiğ süt fiyatına 30 kuruş destek verilecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "2021 Ocak-Nisan için litresi 2.80 lira olan çiğ süt tavsiye fiyatına, bakanlığımızca da litre başına 30 kuruş destek verilecek" dedi.

Bakan Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi tarafından açıklanan çiğ süt tavsiye satış fiyatına bakanlıkça destek verileceğini ifade etti. Ulusal Süt Konseyi'nce, 2021 Ocak - Nisan ayları için geçerli çiğ süt tavsiye satış fiyatının 2 lira 80 kuruş olarak belirlendiğini hatırlatan Bakan Pakdemirli, "Bakanlığımızca aynı dönemde çiğ süt desteği 30 kuruş olarak uygulanacaktır. Böylece, açıklanan bu çiğ süt tavsiye satış fiyatı ve 30 kuruş çiğ süt desteği ile paritenin 1.30'un üzerinde kalmasını sağlamış olacağız" dedi.

"Karkas alım fiyatı 33 liradan 35 liraya çıktı"

Büyükbaş hayvan üreticilerine de bir haber veren Bakan Pakdemirli, karkas alım fiyatlarını artırdıklarını belirterek, "Et ve Süt Kurumu, üreticilerin mağduriyetini gidermek için 14 Aralık Pazartesi günü itibariyle fiyatlarını artırdı. Buna göre, ithal menşeili karkas alım fiyatı 33 liradan 35 liraya; yerli menşeili karkas alım fiyatını ise 34 liradan 36 liraya çıkardı" dedi.